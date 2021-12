Rückblick: Das war das Jahr 2021 in der Oberpfalz

Urteil im "Blutverdünner-Prozess"

Im sogenannten "Blutverdünner-Prozess" am Landgericht Regensburg wird der Angeklagte im Oktober aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, seiner Ehefrau den Blutverdünner Marcumar in hoher Dosierung verabreicht zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte deshalb eine Verurteilung wegen versuchten Mordes gefordert. Die Verteidigung hatte dagegen Freispruch gefordert, weil der genaue Tathergang nicht habe geklärt werden können. Das sahen am Ende auch die Richter so. Ein stichhaltiges Motiv konnte das Gericht letztendlich nicht zweifelsfrei feststellen, auch wenn die Frau eine Affäre hatte, sich vom Angeklagten trennen und mit den beiden gemeinsamen Kindern wegziehen wollte.

Im Juni 2020 waren bei der Frau auf einmal Hämatome an Beinen und Oberarmen aufgetreten. Die Krankenschwester wurde von Kolleginnen in die Notaufnahme am Universitätsklinikum Regensburg gebracht. Dort wurden ihre Blutgerinnungswerte wieder in den Normbereich gebracht. Entsprechende Blutproben hätten eine Überdosis Blutverdünner festgestellt, hieß es.

Der Angeklagte könnte bald wieder vor Gericht stehen. Denn im Frühjahr dieses Jahres soll er seiner ehemaligen Partnerin nachgestellt und ihr Schrauben in ihre Autoreifen gedreht haben. Außerdem soll er unter anderem über ihre dienstliche E-Mail-Adresse heimlich eine Parteimitgliedschaft bei der AfD für sie beantragt haben.