Rückblick: Das war 2021 in Mittelfranken

SEPTEMBER – Im Sport schwimmt Franken ganz oben

Im internationalen Sportgeschäft ist Mittelfranken heuer sehr gut vertreten. Allen voran durch die Para-Sportler*innen, und von denen ragt FCN-Schwimmer Taliso Engel besonders hinaus. Im Mai wird er in Portugal Europameister, schwimmt im Juni bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin zum Weltrekord (den er am selben Tag noch einmal unterbietet) und krönt sein Jahr mit einer 100-Meter-Brust-Goldmedaille in Weltrekordzeit bei den Paralympics in Tokio. Für seine Leistungen wird der 19-jährige Nürnberger vom Bundespräsidenten ausgezeichnet.

Nur sechs Minuten nach Talisos Paralymics-Sieg holt die 27 Jahre alte Nürnbergerin Elena Krawzow, inzwischen verheiratete Semechin, Gold in derselben Disziplin. Es sind die ersten Para-Goldmedaillen für deutsche Schwimmer seit 2012. Paralympische Bronze im Paracycling-Zeitfahren holt der mehrmalige Vizeweltmeister Matthias Schindler aus Nürnberg.