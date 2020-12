Rückblick: Das war 2020 in Mittelfranken

JUNI – Fränkisches Seenland (zu) beliebt

Wohin in den Urlaub während des Lockdowns? Das Fränkische Seenland (übrigens vor 50 Jahren im Landtag beschlossen) liegt für so viele nahe, dass die Polizei Boote, Hubschrauber und die neue fränkische Reiterstaffel einsetzt, um den Massenansturm in den Pfingst- und Sommerferien "hygienisch" zu lenken. Der Tourismusverband zeigt sich am Ende damit zwar zufrieden. Hotels und Gasthäuser in Städten aber leiden, weil Städtereisen, Messen und überhaupt ausländische Touristen ausbleiben.

Für Kontroversen im Seenland sorgt der Plan von Center Parks, am Muna-Gelände in Langlau eine Ferienanlage mit bis zu 5.000 Betten zu bauen. Endlich eine große Investition, jubeln die Befürworter. Zuviel Trubel und Umweltzerstörung, monieren die Gegner. Entschieden ist bis Ende des Jahres noch nicht, was aus den Plänen wird.