Rückblick: Das Jahr 2022 in der Oberpfalz

November: Geldautomaten-Sprengungen und Entgelterhöhung

Geldautomaten-Sprengungen häufen sich. Anfang November wird im Regensburger Westen ein Bankautomat gesprengt. Nur wenige Wochen zuvor war es in Luhe-Wildenau im Landkreis Neustadt an der Waldnaab und in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth zu einer solchen Tat gekommen. Die Tatorte liegen immer in Autobahnnähe. In Deutschland sind laut einem Medienbericht dieses Jahr bereits 450 Geldautomaten gesprengt worden - so viele wie noch nie.

Im November ruft die IG-Metall zu mehreren Streiks auf. Beschäftigte des Regensburger BMW-Werks, aber auch beispielsweise der Firmen Rhenus, Continental, Vitesco, der Maschinenfabrik Rheinhausen, Schneider-Sachsenwerk, Osram, Infineon und Siemens legen die Arbeit nieder. Allein in der Oberpfalz streiken fast 4.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - mit Erfolg. In der darauffolgenden Verhandlungsrunde einigen sich IG Metall und Arbeitgeber auf eine Entgelterhöhung in zwei Stufen und eine Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3.000 Euro.