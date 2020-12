Rückblick - Das Jahr 2020 in Schwaben

Kommunalwahl macht Politik in Schwaben jünger und weiblicher

Wie reagiert man kommunalpolitisch auf eine weltweite Pandemie? Diese Frage haben sich die Kandidaten für die Kommunalwahl im Vorfeld wohl nicht gestellt. Auch im Endspurt des Wahlkampfs 2020 spielt die Corona-Pandemie noch kaum eine Rolle. Den Wahlvorgang selbst beeinflusst sie aber bereits: Im ersten Wahlgang werden die öffentlichen Veranstaltungen und Wahlpartys abgesagt, die Stichwahl findet als reine Briefwahl statt. Nach der Wahl ist die Kommunalpolitik in Schwaben vielerorts weiblicher und jünger.

In Augsburg siegt CSU-Kandidatin Eva Weber – Bayerns drittgrößte Stadt wird damit zum ersten Mal in ihrer Geschichte von einer Frau regiert. Auch in Neu-Ulm und Lindau werden mit Katrin Albsteiger (CSU) und Claudia Alfons (parteilos) aus Oberbürgermeistern nun Oberbürgermeisterinnen. Unter anderem bei den Landratswahlen schaffen es mit dem 38-jährigen Hans Reichhart im Landkreis Günzburg und dem 37-jährigen Alex Eder im Unterallgäu auch junge Kandidaten auf vordere Positionen. Und auch neue Gruppen haben Erfolg bei der Wahl: In Augsburg, Kaufbeuren und Kempten kommen Generation AUX, Generation KF, und Future for Kempten erstmals in die Stadträte.

Corona bringt dem Allgäu mehr Touristen als erwünscht

Zu Beginn erscheint es wie eine ferne Krankheit in China, doch die Corona-Pandemie wird das Jahr 2020 bestimmen wie kein anderes Thema. In Deutschland und Bayern folgt auf einen ersten Lockdown im Frühjahr die Lockerung der Regeln im Sommer. Daraufhin steigt die Zahl der Infizierten wieder – zum Jahresende steckt das ganze Land in einem zweiten Teil-Lockdown. In Schwaben wird vor allem Augsburg nach den Sommerferien zum Hotspot. Kurzzeitig liegt der Inzidenzwert nirgends in Deutschland so hoch wie hier. Viele der in Bayern geltenden Regeln werden in Augsburg deshalb entweder früher oder strenger umgesetzt. Die Corona-Infektionen nehmen zum Ende des Jahres zwar wieder ab, Kritik am Corona-Management der Stadt gibt es trotzdem.

Auch das Allgäu leidet im Sommer 2020 unter der Pandemie. Heimaturlaub heißt dieses Jahr die Devise. Doch dort, wo Touristen sonst erwünscht sind, wird es jetzt zu viel. Die Berge sind überlaufen, teilweise werden Parkplätze und Straßen gesperrt, damit sich nicht zu viele Menschen beim Wandern begegnen. Gleichzeitig sorgt die nahe Grenze zu Österreich immer wieder für Diskussionen. Erst gibt es wieder Grenzkontrollen, dann müssen sich Berufspendler einmal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. Besonders hart trifft es das Kleinwalsertal. Als österreichische Enklave, die nur über Deutschland erreicht werden kann, ist immer wieder unklar, wie die Corona-Regeln ausgelegt werden. Zeitweise sind die Bewohner im Tal fast eingeschlossen. Auch beim Streit um die Öffnung der Skilifte wird über das Kleinwalsertal diskutiert: Am Ende schließen sich die Betreiber im Tal der deutschen Regelung an und lassen ihre Lifte geschlossen.