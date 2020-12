Rückblick: Das Jahr 2020 in Oberfranken

MÄRZ - Überraschungen bei der Kommunalwahl

Die Kommunalwahl 2020 hält in Oberfranken einige Überraschungen bereit. So werden in Bayreuth, Hof und Kulmbach die amtierenden Oberbürgermeister abgewählt. Die Entscheidung fällt vielerorts in der Stichwahl. Abgewählt werden unter anderem Henry Schramm (CSU) in Kulmbach, Brigitte Merk-Erbe (BG) in Bayreuth und Harald Fichtner (CSU) in Hof. Den wohl deutlichsten Sieg holt der Bürgermeister von Rödental im Landkreis Coburg: Marco Steiner (FW) kommt trotz Gegenkandidat auf rund 88 Prozent der Stimmen. Als erste Frau gelingt es Angela Hofmann (CSU) den Chef-Sessel im Kronacher Rathaus zu erklimmen. In Neustadt bei Coburg kommt es zum Duell zweier Rebhans, die weder verwandt noch verschwägert sind. Amtsinhaber Frank Rebhan (SPD) holt fast 73 Prozent der Stimmen, Wolfgang Rebhan (CSU) kommt auf rund 27 Prozent. Mit Hermann Anselstetter (SPD) aus Wirsberg im Landkreis Kulmbach wird außerdem der dienstälteste Bürgermeister Bayerns abgewählt. 1978 trat Anselstetter das Amt an. Mit 74 Jahren scheitert er aber bei dem Versuch, zum siebten Mal wiedergewählt zu werden an Gegenkandidat Jochen Trier. In Lichtenberg im Landkreis Hof hingegen wird mit dem erst 19 Jahre alten Kristan von Waldenfels (CSU) der jüngste Bürgermeister Bayerns gewählt. In Kulmbach und Bad Steben machen unterdessen Gerüchte um einen Wahlbetrug die Runde. In beiden Fällen werden die Ermittlungen später eingestellt.