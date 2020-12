Rückblick: Das Jahr 2020 in Oberbayern

Corona kommt nach Deutschland

Eine chinesische Mitarbeiterin leitet eine Schulung am Hauptsitz ihrer Firma Webasto in Stockdorf bei Gauting. Was sie nicht weiß: Sie ist mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. So begann das Jahr der Pandemie in Oberbayern. Am 27. Januar informierte das Gesundheitsamt die Öffentlichkeit über den ersten Coronavirus-Fall in Deutschland: Ein Kollege der Chinesin hatte sich angesteckt. Dieser erste Ausbruch ließ sich noch beherrschen. Doch einige Wochen später tauchten weitere Ansteckungen auf, und seitdem hat die Pandemie uns alle im Griff.

Ein Finanzskandal aus Oberbayern

Noch eine oberbayerische Firma machte in diesem Jahr Schlagzeilen: der Finanzdienstleister Wirecard mit Hauptsitz in Aschheim bei München. Mit der Insolvenz im Juni 2020 brach die DAX-Firma wie ein Kartenhaus zusammen, knapp zwei Milliarden Euro sind unauffindbar. Der ehemalige Vorstandschef Markus Braun sitzt in Untersuchungshaft, Vorstand Jan Marsalek ist immer noch auf der Flucht.

Besuch aus dem All

Ende Juli schienen Außerirdische am Ammersee gelandet zu sein. Sie hinterließen ein riesiges konzentrisches Muster in einem Weizenfeld. Von überall her kamen Besucher, um den Kornkreis zu bestaunen, zu meditieren und überirdische Kräfte zu spüren. Nicht alle glaubten an die These, dass Außerirdische am Werk gewesen seien, aber alle waren beeindruckt – nur der Landwirt nicht. Er versuchte, mit Absperrband sein restliches Weizenfeld zu retten und stellte am Eingang des Feldes eine Spendenkasse auf. Bis zur Weizenernte war die Herkunft des Kornkreises immer noch ungeklärt.

Land unter

Der August begann wenig sommerlich. Nach tagelangem Starkregen traten im Südosten Oberbayerns Flüsse über die Ufer, Straßen wurden überspült oder komplett weggeschwemmt, Züge konnten nicht mehr fahren. In einem Ortsteil von Anger im Berchtesgadener Land beschädigte ein Hangrutsch vier Doppelhaushälften, bei Murnau versank ein Polizeiauto auf der Straße in den Wassermassen. Trotz der massiven Sachschäden: Menschen wurden nicht verletzt.

Ein Firmenchef auf der Anklagebank

Am 30. September war es so weit: Fünf Jahre nach Bekanntwerden des Dieselskandals, zwei Jahre nach der Festnahme des früheren Audi-Chefs Rupert Stadler begann in München der Prozess gegen ihn und drei weitere Angeklagte unter anderem wegen Betrugs. Stadler beteuert seine Unschuld. Ob das Gericht ihm glaubt, wissen wir wohl erst in zwei Jahren – bis dahin sind knapp 200 Verhandlungstage vorgesehen.

Drogensumpf bei der Münchner Polizei

Polizisten, die Drogen nehmen und mit Dealern zusammenarbeiten? Was klingt wie ein Drehbuch zu einem Krimi, ist in München Wirklichkeit geworden. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass acht Beamte des Polizeipräsidiums München in Drogendelikte verwickelt sein sollen. Ende September war schon von 21 Polizisten auf neun Dienststellen die Rede, Anfang Dezember sogar von 30 Beschuldigten. Sie sollen unter anderem Drogen konsumiert, an Kollegen weitergegeben und in einem Fall sogar beschlagnahmtes Kokain für sich abgezweigt haben; drei Beschuldigte sollen Hakenkreuz- und Hitlergruß-Darstellungen in Chats ausgetauscht haben. Die Ermittlungen dauern noch an.

Alle Feste fallen aus - auch das Oktoberfest

Kein Oktoberfest! Die Nachricht, die am 21. April bekanntgegeben wurde, kam nicht überraschend und war doch ein Schock. Nur wenige Male in seiner Geschichte seit 1810 musste das größte Volksfest der Welt bisher ausfallen. Schuld waren Kriege und die Cholera. Die Dimensionen waren zum Gruseln, aber die Münchnerinnen und Münchner wurden kreativ. Die dezentrale Aktion „Sommer in der Stadt“ fand ebenso Anklang wie die „Wirtshaus-Wiesn“. Andere Großveranstaltungen fielen ebenso Corona zum Opfer, etwa die Oberammergauer Passionsspiele, die nur alle zehn Jahre stattfinden. Auch Christkindlmärkte gibt es heuer nicht. Immerhin die Auer Dult konnte stattfinden – mit weniger Schaustellern und strengen Hygieneregeln.