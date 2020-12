Rückblick: Das Jahr 2020 in Niederbayern

Mamming wird Corona-Hotspot

Mitten in der Sommeridylle dann die Schlagzeile "Corona-Ausbruch bei Erntehelfern in Mamming". 174 Erntehelfer hatten sich anfangs infiziert, was kurze Zeit später die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml in den Landkreis Dingolfing-Landau auf den Plan ruft. Sie kritisiert den landwirtschaftlichen Betrieb, wo das Hygienekonzept nicht adäquat umgesetzt worden sei. SPD und Grüne im Landtag kritisieren wiederum die Staatsregierung: Schon nach dem Corona-Ausbruch in einem Geflügelschlachthof in Bogen hätte man ein Sonderkontrollprogramm für Bauernhöfe mit Erntehelfern gebraucht.

Die Diskussionen gipfelt Ende Juli in Anfeindungen gegen Mammings Einwohner. "Ich höre oft, ihr seid hier nicht mehr willkommen", erzählt eine Mammingerin im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Auch Landrat Werner Bumeder (CSU) berichtet, dass bereits die ersten bayerischen Campingplätze einen negativen Corona-Test von Mammingern einfordern.

Nach Massentests an insgesamt vier Test-Stationen dann nach ein paar Tagen eine kurzfristige Erleichterung: Zwar werden weitere Erntehelfer positiv getestet, aber keiner der Mamminger. Die Entwarnung weilt nur kurz, bis ein erneuter Corona-Ausbruch in einer Konservenfabrik in Mamming bekannt wird. Insgesamt waren es am Ende über 400 Infizierte - in einer Gemeinde mit nicht ganz 3.000 Einwohnern. Mittlerweile ist es August.