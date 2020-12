Rückblick: Das Jahr 2020 in der Oberpfalz

Bayern-Ei Skandal: Bewährungsstrafe für Ex-Geschäftsführer

Das Landgericht Regensburg verurteilt Mitte März den früheren Geschäftsführer von Bayern-Ei, Stefan Pohlmann, zu einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung. Von den ursprünglichen Vorwürfen blieben am Ende 190 Betrugsfälle und 26 Fälle der fahrlässigen Körperverletzung übrig. Pohlmann muss zusätzlich 1,6 Millionen Euro zahlen - diese Vermögensabschöpfung entspricht der Betrugssumme. Als Bewährungsauflage ist außerdem die Zahlung von 350.000 Euro an soziale Einrichtungen vorgesehen. Pohlmann soll 2014 die Auslieferung von Eiern mit der Kennzeichnung Güteklasse A veranlasst haben, obwohl in den Produktionsstätten Salmonellen nachgewiesen worden waren. Mehr als 180 Konsumenten aus Deutschland, Österreich und Frankreich sollen durch Salmonellen erkrankt sein.

Mitterteich verhängt als erste Stadt in Bayern eine Ausgangsperre

Mitte März verhängt das Landratsamt Tirschenreuth die erste Ausgangssperre Bayerns für das Stadtgebiet von Mitterteich. Die knapp 7.000 Einwohner große Stadt hatte sich zum Corona-Schwerpunkt entwickelt: Zu diesem Zeitpunkt gab es 47 Fälle im Landkreis Tirschenreuth, davon 25 in Mitterteich. Nach rund drei Wochen wurde die Ausgangssperre Anfang April wieder aufgehoben.

Wegen der vielen Coronafälle wurden im Landkreis zwei Studien durchgeführt. Epidemiologen des Robert-Koch-Institutes kamen bei ihren Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass das Mitterteicher Starkbierfest am 7. März nicht die alleinige Ursache für die Häufung von Corona-Infektionen war. Laut RKI hatte es bereits Ende Februar, also vor einem Starkbierfest, einzelne Covid19-Fälle im Landkreis gegeben. Sie könnten von Skireisen nach Österreich oder Südtirol stammen. Das Starkbierfest, der Fasching und auch die Zoigltradition in Mitterteich hätten dann als Beschleuniger gewirkt, so die Epidemiologen aus Berlin. Auch auf die Frage, warum im Landkreis überdurchschnittlich viele an und mit dem Virus starben, hat die Studie Antworten. Demnach seien überdurchschnittlich stark die über 80-Jährigen betroffen gewesen. Zudem würden in der Bevölkerung überdurchschnittlich viele Vorerkrankungen vorliegen.

Beides habe dazu geführt, dass vermehrt Über-80-Jährige gestorben sind. 90 Prozent der Verstorbenen hatten laut RKI eine Vorerkrankung.

Parallel zu den Untersuchungen des Robert Koch-Instituts laufen im Landkreis Tirschenreuth auch Erhebungen für eine Studie des Bayerischen Wissenschaftsministeriums. Diese bemühen sich jedoch um Informationen zu den allgemeinen Infizierten-Zahlen, zum Aspekt der Dunkelziffer sowie um Fragen der Immunität. Erste Ergebnisse sollen bis Weihnachten vorliegen. Die Studie läuft über einen längeren Zeitraum und wird mit Phase drei im Frühjahr 2021 fortgesetzt.