Rückblick: Das Jahr 2019 in Unterfranken

Der Klimawandel ist das bestimmende Thema unserer Zeit. 2019 wohl mehr denn je, auch in Unterfranken. Das liegt nicht nur an den "Fridays for Future"-Protesten. Denn in den vergangenen zwölf Monaten hat die Region die Auswirkungen von Hitze und Trockenheit so stark gespürt wie selten. In zahlreichen Ecken von Bad Neustadt bis Kitzingen, von Aschaffenburg bis Haßfurt haben Wälder und Landwirtschaft die Dürre gespürt.

Doch auch ein schrecklicher Fall hielt die Region das Jahr über in Atem. Frauen forderten mehr Mitbestimmung in der Kirche. Und ein ganz Großer verließ die Bühne des internationalen Sports.

Der Würzburger Kinderporno-Fall

Ein Missbrauchsfall in Kindergärten und Praxen sorgte in Würzburg für Erschrecken: Am 20. März wurde ein Logopäde festgenommen, weil er von Kindern pornographische Videos angefertigt haben soll. Wegen des Vorwurfs von sexuellem Missbrauch an Kindern hat die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg Anklage gegen den Logopäden erhoben. Der Logopäde soll sich in 66 Fällen an Kindern vergangen haben. Die Ermittler mussten eine eine dreistellige Zahl an Datenträgern mit einer Speicherkapazität von mehreren Terabyte auswerten.

Trockenheit hat Unterfranken im Griff

Der Klimawandel zeigt erste Auswirkungen in Unterfranken: Allein im Würzburger Stadtwald sind 5.000 Bäume eingegangen; Schuld war die Trockenheit. Am Schwanberg sind 500 Schwarzkiefern vertrocknet. Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft startete im September ein Forschungsprojekt. Sie nimmt zwei Waldstücke in Oberfranken und Unterfranken unter die Lupe. Nicht nur die Bäume leiden unter den klimatischen Veränderungen. Der Klimawandel hat auch auf die Rebstöcke negative Auswirkungen.

Dirk Nowitzki wirft seine letzten Körbe in Dallas

Dirk Nowitzki – einer der größten Stars der deutschen Sportgeschichte – ist im April in Rente gegangen. 21 Saisons in der NBA waren für ihn genug. Im Dezember wurde der 41-Jährige und 2,13 Meter große Basketballer in Berlin für sein soziales Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. In seiner Wahl-Heimat Dallas wurde eine Straße nach dem Ausnahmesportler benannt. An seinem ehemaligen Gymnasium ziert ein Nowitzki-Wandbild die Fassade.