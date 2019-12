Rückblick: Das Jahr 2019 in Niederbayern

Die Armbrust-Toten von Passau

Die Natur stand Mitte Mai gerade in vollem Saft, als in einer kleinen Pension am grünen Stadtrand von Passau eine unheimliche Tat ereignete: Ein Zimmermädchen fand drei Leichen auf und neben einem Bett - in allen steckten Armbrustpfeile. Ein riesiger Medienrummel begann: Aufnahmen der idyllisch gelegenen Pension erschienen europaweit in sozialen Netzwerken, Printmedien und Fernsehprogrammen. Im August dann der Abschlussbericht der Kripo Passau: Es handelte sich um Sektenmitglieder, die freiwillig aus dem Leben schieden.