Rückblick: Das Jahr 2019 in Mittelfranken

MAI: Hersbrucker Krankenhaus macht dicht

Früher als geplant schließt im Mai das Krankenhaus Hersbruck seine Türen für immer. Nachdem fünf Ärzte die geplante Schließung 2022 offenbar nicht abwarten wollten und vorzeitig abwandern, ist die Klinik am Ende. Auch eine Bürgerinitiative, die für die Klinik kämpfte, streicht am Ende die Segel. Inzwischen haben weitere Ärzte die Stadt verlassen. Die Versorgung der Patienten soll durch die Häuser in Lauf und Altdorf sichergestellt werden.

JUNI: Klimanotstand in Franken

Der Erlanger Stadtrat beschließt bei nur einer Gegenstimme die Erklärung des Klimanotstands – als erste Stadt in Bayern. Der Stadtrat wird damit aufgefordert, die Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden Folgen als Aufgabe von höchster Priorität anzuerkennen. In den Monaten danach rufen fünf weitere bayerische Städte den Klimanotstand aus. Grundlage für den Erlanger Beschluss sind zwei Anträge von Fridays for Future. Die Aktivisten der weltweiten Bewegung machen die Erderwärmung auch in Franken zum ständig präsenten Thema.

JUNI: Quelle-Pläne werden konkret

Zehn Jahre nach dem Aus bei der Quelle werden die Pläne für die Zukunft des brach liegenden Riesen-Areals endlich konkret. Die Stadt unterzeichnet entsprechende Verträge mit der Gerchgroup, der die Immobilie mittlerweile gehört. Unter dem Namen "The Q" hat die Unternehmensgruppe eine Bauvoranfrage eingereicht. Ins rund 250.000 Quadratmeter große Versandzentrum sollen Wohnungen und Gewerbetreibende unter ein Dach einziehen. Auch die Stadt will mit diversen Ämtern dort unterkommen. Wenn alles klappt, packen 2024 die ersten Mieter dort ihre Umzugskartons aus.

JUNI: Raupen-Invasion in Gunzenhausen

Ekel-Alarm in Franken: Im Sommer krabbeln massenweise Schwammspinnerraupen durch viele Teile Frankens. Die hungrigen Viecher fressen ganze Wälder kahl und machen auch vor Häusern und Vorgärten nicht Halt. Biblische Dimensionen nimmt die Situation im Juni für die Anwohner des besonders schwer betroffenen Burgstallwalds in Gunzenhausen an. Millionen der Raupen krabbeln in jede Ritze, Einsatzkräfte unterstützen die verzweifelten Hausbesitzer dabei, den Tieren Einhalt zu gebieten. Erst als sich die Raupen Anfang Juli verpuppen, kehrt Ruhe ein. Im Jahr zuvor hatten sich Behörde und Stadtrat gegen eine chemische Bekämpfung entschieden.