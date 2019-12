Rückblick: Das Jahr 2019 in der Oberpfalz

Prügeltour von Amberg facht Debatte über Flüchtlingsgewalt an

Anfang des Jahres facht die Prügeltour von Amberg eine Debatte über den Umgang mit straffälligen Asylbewerbern an. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bekräftigte seine Forderung nach schärferen Abschieberegelungen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann wies darauf hin, dass die Tatverdächtigen nicht einfach in ihre Heimatländer abgeschoben werden können und verstärkte die Polizeipräsenz in Städten. Ende letzten Jahres (30.12.18) hatten vier Asylbewerber aus Afghanistan und dem Iran betrunken und willkürlich Passanten attackiert. Dabei verletzten sie 15 Menschen. Ein 17-Jähriger musste wegen einer Kopfverletzung stationär ins Krankenhaus. Im Mai wurden die vier Männer zwischen 17 und 19 Jahren am Amtsgericht Amberg verurteilt. Der Haupttäter muss für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Die drei Mittäter erhielten Bewährungsstrafen. Einer von ihnen ist inzwischen nach Afghanistan abgeschoben worden.