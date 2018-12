Rückblick: Das Jahr 2018 in Unterfranken

Patrona Franconiae - Barbara Stamm verlässt die politische Bühne

42 Jahre saß Barbara Stamm für die CSU im Bayerischen Landtag, wurde regelmäßig in Umfragen zur beliebtesten Politikerin in Bayern erkoren. Schon vor dem Wahlabend am 14. Oktober war die politische Zukunft der Würzburger "Zweitstimmen-Königin" unsicher. Darüber hatte sich die 73-Jährige keine Illusionen gemacht, weil die Umfragewerte der Christsozialen so stark eingebrochen waren. Die scheidende Landtagspräsidentin schreibt ihrer Partei noch am Wahlabend ins Stammbuch: Statt so stark auf das Thema Asyl zu setzen, müsse sich die Partei künftig wieder breiter aufstellen.