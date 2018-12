Rückblick: Das Jahr 2018 in Oberfranken

JUNI: Der Mord an Sophia L.

Die Studentin Sophia L. will am 14. Juni von Leipzig aus nach Amberg trampen, wie schon so oft. Die 28-Jährige steigt in den Lkw eines marokkanischen Fernfahrers – und wird nicht mehr lebend gesehen. Der Mann ist ihr mutmaßlicher Mörder, die Bluttat wird offenbar auf der Fahrt durch Oberfranken begangen. Eine Woche später wird Sophias Leiche in Nordspanien gefunden. Der Lastwagenfahrer sitzt als Tatverdächtiger in Oberfranken in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen noch. Sophias Familie erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Diese habe die Vermisstenfahndung schleifen lassen. Fast alle Ermittlungsergebnisse hätten ihr Bruder und Freunde mithilfe der sozialen Netzwerke selbst herausgefunden.

AUGUST: Trocken, trockener, 2018

War 2018 ein Jahrhundertsommer? Ja, auch wenn 2003 noch etwas sonniger und trockener war. Viele von uns werden nicht nochmal solch einen Sommer erleben, wenn man dem BR-Meteorologen Michael Sachweh glauben darf. Die meisten wird das wohl freuen, angesichts wochenlanger Trockenheit und Ernteausfällen. In Nordbayern gab es seit mindestens 100 Jahren nicht mehr so wenige Regentage. Und auch nach dem offiziellen Sommer-Ende am 31. August dominieren Trockenheit und Wärme bis in den Oktober hinein.

AUGUST: Nach einem Jahr Pause wieder Sandkerwa

Ein Jahr war Pause, jetzt hat Bamberg seine Sandkerwa wieder und damit eines der größten Volksfeste in Bayern. Ende August feiern wie früher wieder mehr als 200.000 Besucher die 58. Auflage des stimmungsvollen Festes. Im Sandgebiet – dem ältesten Siedlungsgebiet Bambergs – wird mit dem Volksfest die Weihe der Elisabethenkirche gefeiert. Im Jahr davor war die Kerwa ausgefallen, wegen aufwändiger Sicherheitsvorkehrungen und finanzieller Risiken. Für 2018 hatten sich Stadt und Bürgerverein jedoch geeinigt und die Sandkerwa damit gerettet.

SEPTEMBER: "Fabienne" wütet durch Untersteinach

Die Beschreibung "wie nach einem Bombenangriff" sollte nicht zu oft verwendet werden, doch für Untersteinach trifft sie zu. Eine Windhose des Sturmtiefs "Fabienne" fegt durch das Dorf im Landkreis Bamberg und hinterlässt schwere Schäden. Dächer werden abgedeckt, Giebel umgeworfen, Autos und Maschinen unter Trümmern begraben. Kaum ein Haus bleibt heil. Da das Dorf eigentlich als windgeschützt gelegen gilt, ist kaum jemand versichert. Die rund 150 Einwohner bleiben auf dem Schaden sitzen, denn Hilfe vom Freistaat gibt es trotz wiederholter Versprechen keine, lediglich eine Spendenaktion bringt etwas Linderung. Der Bürgermeister will sich deshalb noch einmal an Ministerpräsident Markus Söder wenden. Ob's diesmal hilft?

NOVEMBER: Brose Baskets und das I-Wort

Nach Jahren der Erfolge schlägt diese Nachricht Ende November wie eine Bombe ein: Die Brose Baskets sind wohl nur haarscharf an der Insolvenz vorbeigeschrammt. Außerdem trennt sich der Bamberger Verein mit sofortiger Wirkung von Geschäftsführer Rolf Beyer, einem Vertrauten von Baskets-Mäzen Michael Stoschek. Als Grund werden lediglich "finanzielle Unregelmäßigkeiten" genannt. Nur eine Finanzspritze von Hauptsponsor Brose und Aufsichtsratschef Stoschek habe die Bamberger Basketball GmbH vor der Zahlungsunfähigkeit bewahrt. In der Liga sorgt das für Irritationen, offensichtlich werden die Verantwortlichen von der Bamberger Finanzkrise kalt erwischt. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen möglicher Untreue.

DEZEMBER: Wird Peggys Tod endlich aufgeklärt?

Seit mehr als 17 Jahren ist Peggy Knobloch aus Lichtenberg inzwischen verschwunden. Ein Täter fehlt, die Spuren verlaufen im Sand. 2016 findet ein Pilzsammler nicht weit von Lichtenberg entfernt Knochen. Es sind die sterblichen Überreste des Mädchens. Die letzte Hoffnung, Peggy noch lebend zu finden, ist dahin. Doch die Spur ist wieder heiß. Hinweise am Fundort führen schließlich zu einem 41-Jährigen, der 2001 ebenfalls in Lichtenberg wohnte. Er gesteht im September, Peggys Leiche in Thüringen abgelegt zu haben. Im Dezember wird der Mann unter dringendem Tatverdacht verhaftet. War er Täter oder Mittäter? Sein Teilgeständnis widerruft er wenig später. Der Fall bleibt weiter rätselhaft.