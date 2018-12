Rückblick: Das Jahr 2018 in Oberbayern

Totalschaden: Bergekorb kracht auf Zugspitzbahngondel

Eigentlich hätte es eine Routineübung werden sollen – doch am Ende sprachen Verantwortliche von einem Totalschaden im Millionenbereich. Auf der Seilbahn der Zugspitze hätte Anfang September ein Bergekorb für eine Bergeübung in Richtung Fahrerkabine herabgelassen werden sollen. Jedoch löste sich dabei eine Kette und der Rettungskorb krachte 280 Meter in die Tiefe, direkt auf eine Passagierkabine. Verletzt wurde niemand, da sowohl Korb als auch Kabine leer waren. Die Bergung der 15 Tonnen schweren Kabine auf 2.700 Metern Höhe stellte die Seilbahnaufsicht jedoch vor eine mehrtägige Herausforderung.

Die Bayernoil-Raffinerie steht in Flammen

Tausende Menschen haben ihre Häuser verlassen müssen, nachdem es auf dem Raffineriegelände der Bayernoil in Vohburg nahe Ingolstadt im September zu einer Explosion gekommen ist. Durch die entstandene Druckwelle wurden zahlreiche Häuser beschädigt. Das Werksgelände selbst war vollkommen verwüstet. Mehrere hundert Einsatzkräfte kämpften gegen die bis zu 60 Meter hohen Flammen auf dem Industriegelände. "Niemand von uns hat so etwas jemals gesehen", erklärte der Geschäftsführer der Bayernoil, Michael Raue, wenige Tage nach dem Unglück. Ums Leben kam zum Glück niemand, doch 16 Menschen verletzt.

Hochwasser verwüstet die Partnachklamm

Besucher und Naturfreunde mussten sich fast zwei Monate gedulden, um die Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen wieder besuchen zu können. Nach einem heftigen Unwetter Mitte Juni ist eine Sturzflut durch das Naturdenkmal gerollt und hat schwere Schäden hinterlassen. Der Eingangsbereich war komplett zerstört, Wege wurden durch die Flut weggerissen und Baumstämme sowie Klemmholz hatten sich so verkeilt, dass sie gesprengt werden mussten. Wochenlang liefen die Reparaturarbeiten, bis die Partnachklamm Anfang August wiedereröffnet werden konnte. In dieser Zeit gingen der Stadt rund 100.000 Euro Einnahmen verloren.

O’zapft wars – für 6,3 Millionen Wiesnbesucher

Auch dieses Jahr lockte das Münchner Oktoberfest wieder zahlreiche Menschen unter anderem aus den USA, Großbritannien, Frankreich, oder Australien. Mit 6,3 Millionen Wiesn-Gängern hat die Besucherzahl im Vergleich zu den letzten beiden Jahren leicht zugenommen. Insgesamt wurden rund 7,5 Millionen Maß Bier getrunken, und wie das Wiesnpostamt vermeldet, haben die Besucher etwa 500 Postkarten pro Tag versendet.

Die Polizei zog ebenfalls eine positive Bilanz: Straftaten seien deutlich zurückgegangen. Und natürlich, wie jedes Jahr, konnte sich das Wiesn-Fundbüro mit zahlreichen Sammelstücken schmücken – darunter 350 Smartphones und 840 Ausweise.