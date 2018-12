Rückblick: Das Jahr 2018 in Niederbayern

Faustkämpfe beim Derby

Dieses Sportereignis elektrisiert alle Eishockeyfans in der Region: Im Januar treffen in der Eishockey Oberliga der Deggendorfer SC und der EV Landshut aufeinander. Deggendorf gewinnt mit 4:2. Nach dem Spiel gehen Fans beider Mannschaften aufeinander los. Es gibt mehrere Verletzte. Sieben Männer, alle Fans des EV Landshut, werden festgenommen. Beim Rückspiel einige Woche später bleibt alles friedlich. Mittlerweile sind Fan-Randale zwischen Deggendorfern und Landshutern ausgeschlossen: Der DSC schafft den Aufstieg in die DEL2, Landshut bleibt als einziger niederbayerischer Vertreter in der Oberliga Süd zurück.

Eine Dorfbürgermeisterin macht Schlagzeilen

Josefa Schmid, die Bürgermeisterin der kleinen Bayerwaldgemeinde Kollnburg, war immer schon für Schlagzeilen gut, ob als TV-Nebendarstellerin oder als Schlagersängerin. In ihrem Hauptberuf arbeitet Schmid für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BaMF) – seit Januar an der Dienststelle in Bremen. Sie beschuldigt die dortigen Behördenmitarbeiter, in der Vergangenheit tausendfach falsche Asylbescheide ausgestellt zu haben. Die Vorwürfe stellen sich später als größtenteils falsch heraus. Schmid wird nach Niederbayern zurückgeschickt. Kritiker werfen ihr vor, sie habe die BaMF-Affäre für ihren Landtagswahlkampf instrumentalisiert. Sie kandidiert im Herbst für die FDP – und verpasst den Einzug in den Landtag.