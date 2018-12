Rückblick: Das Jahr 2018 in Mittelfranken

JULI: Morddrohungen nach Abschuss von Gänsen

Vogelscheiße gilt gemeinhin nicht als Zierde. Doch der Kot von Kanada- und Graugänsen an der Nürnberger Norikusbucht ist ein echtes Problem, weil gesundheitsgefährdend. Weil alle anderen Vergrämmaßnahmen erfolglos bleiben, beschließt der Nürnberger Stadtrat im Juli den Abschuss der Gänse. Tierschützer protestieren, und die Lage eskaliert, als eine angeschossene Gans gefunden wird. Der zuständige Bürgermeister Christian Vogel wird mit Hass-Mails und Drohbriefen bombardiert, darunter auch mit Morddrohungen. Sowohl die Stadt als auch Tierschützer erstatten Anzeige, die Verfahren laufen noch. Gejagt wurde seitdem allerdings nicht mehr. Die Gänse haben sich offenbar einen neuen Platz gesucht.

JULI: Quelle wird "The Q"

Endlich tut sich was im ehemaligen Quelle-Versandzentrum im Westen Nürnbergs. Zumindest sind die Pläne nie so konkret gewesen wie mit dem neuen Investor, der Düsseldorfer Gerchgroup. Für 700 Millionen Euro soll aus dem riesigen Komplex ein kompletter Mini-Stadtteil werden: Das Gros soll zu dringend benötigten Wohnungen werden, dazu kommen ein Hotel und Einzelhandelsflächen von der Größe des ehemaligen Quelle-Kaufhauses. Und auch die Künstler des "Quellkollektiv" finden eine Bleibe, dürfen das Heizhaus dauerhaft nutzen. Derzeit laufen die Detailplanungen, erste Arbeiten sollen nach Angaben der Stadt im ersten Halbjahr 2019 starten. Verläuft alles nach Plan, beginnt der eigentliche Umbau des Versandzentrums im Jahr 2020.

AUGUST: Trocken, trockener, 2018

War 2018 ein Jahrhundertsommer? Ja, auch wenn 2003 noch etwas sonniger und trockener war. Viele von uns werden nicht nochmal solch einen Sommer erleben, wenn man dem BR-Meteorologen Michael Sachweh glauben darf. Die meisten wird das wohl freuen, angesichts wochenlanger Trockenheit und Ernteausfällen. In Nordbayern gab es seit mindestens 100 Jahren nicht mehr so wenige Regentage. Und auch nach dem offiziellen Sommer-Ende am 31. August dominieren Trockenheit und Wärme bis in den Oktober hinein.

AUGUST: "Drachenlord"-Freunde und -Feinde überrennen Altschauerberg

Das Leben im August könnte so beschaulich sein im rund 40 Einwohner zählenden Altschauerberg, wäre da nicht der selbsternannte "Drachenlord". Nach Internet-Aufrufen des vermeintlichen YouTube-Stars und einem Hass-Aufruf seiner Gegner kommen hunderte Menschen in das Dorf, bewerfen das Haus des "Drachenlords" mit Böllern und Steinen und nerven die Nachbarn mit Lärm und Krawall – Cybermobbing wird Realität. Aus Furcht vor Unruhen mit tausenden Teilnehmern verhängt das Landratsamt in Neustadt ein Versammlungverbot. Die Polizei rückt an, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann schaltet sich ein.

NOVEMBER: Schwerer Unfall mit zwei Linienbussen

40 Menschen sitzen in zwei Linienbussen, als die nahe Ammerndorf mit großer Wucht ineinanderkrachen. Am Unfallort bricht das Chaos aus: Verstörte Passagiere irren umher, die Rettungskräfte suchen in den Trümmern nach Verletzten, die Rettungshubschrauber finden kaum Landeplätze. Am nächsten Tag steht fest: 28 Menschen werden zum Teil schwer verletzt, darunter zwölf Schüler. Wie konnte das auf der übersichtlichen Strecke passieren? Mitte Dezember können die Ermittler einen technischen Defekt ausschließen, dagegen verdichten sich die Hinweise, dass ein gesundheitliches Problem eines Fahrers die Unfallursache sein könnte. Allerdings sind beide noch immer nicht vernehmungsfähig.