Rückblick: Bayerns Tote des Jahres 2022

"Der Himmel fängt am Boden an": Dieser Satz eines kleinen Jungen hat den Glaskünstler Erwin Eisch so beindruckt, dass er ihn in seinem Atelier an die Wand geschrieben hat. Er passt ja auch zu seinem Werkstoff, der aus Irdischem - Quarzsand, Kalk und Soda - gewonnen wird, bei höllischen 600 Grad geschmolzen, schließlich zu himmlisch durchscheinenden Dingen, sozusagen: zu form- und fassbarer Luft ausgestaltet. Er passt auch zu dem bodenständigen Waldler Künstlerpaar, das Erwin und seine Frau Gretel Eisch waren.

Seit dem Mittelalter beherrschen Handwerker im Bayerischen Wald die Kunst der Glasherstellung - auch Eisch ist der Name einer alten Glasbläserdynastie. Die Welt (ge)brauchte Trinkgefässe, Spiegel, optische Instrumente. Den Werkstoff zu zweckfreien Kunstobjekten zu verarbeiten, fiel im großen Stil erst der Studioglasbewegung ein, die in den 1960er-Jahren in den USA und - dank Erwin Eisch, seiner Frau Gretel und ihrer Künstlergruppe Radama - in Frauenau bei Zwiesel entstand. Weltweit bekannt sind beide, er als Glasskulpteur, sie als Glasmalerin und Holzbildhauerin.

Erwin ist am 25. Januar im Alter von 94 Jahren gestorben, seine Frau Gretel (85) am 10. Juni. Wer den Nationalpark Bayerischer Wald besucht, für den sich beide eingesetzt haben, kann immer noch das von beiden mitgegründete Glasmuseum und das Kunstforum "Bild-Werk" in Frauenau besuchen.

