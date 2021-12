Rückblick Bayern 2021: Ein Jahr in der Dauerschleife

Schwurbler versus Booster

Erstes Indiz dafür, dass 2021 doch ein neues Jahr war: Es gab viele neue Worte. 2020 hieß das offizielle Wort des Jahres "Corona-Pandemie" - diesmal: "Wellenbrecher". Selbst die Gesellschaft für deutsche Sprache hatte Urlaubssehnsucht.

AHA+L? Immer noch richtig, aber im Vergleich mit 2G plus und mRNA irgendwie von gestern. Der ominöse R-Wert, den viele schon immer für einen Begriff beim Scrabble hielten, war zuletzt so wenig im Gespräch wie der Euroradioreiseruf. Schwer im Trend hingegen: das griechische Alphabet (Delta und Omikron), Hospitalisierungsrate, Totimpfung, Schwurbler, Booster, Impfverweigerer (vormals: Coronaleugner).

Rrrrrrrrrrrrrrrrr! Und Chrrrr...

Rauer wurde sie auch, die Sprache, was nicht nur am R-Wert lag. Bemerkbar machte sich das in den sozialen Medien, auch im Kommentarbereich von BR24, in dem Berichte zur Corona-Politik regelmäßig hunderte oft sehr erregte Debattenbeiträge anstießen - nicht gerechnet jene, die wegen Netiquette-Verstößen nicht freigeschaltet wurden. Spürbar war es auch im echten Leben, im Supermarkt, im Bus. Konflikte über die Maskenpflicht führten in Schweinfurt, in Ansbach und in Raststätten an der A9 und der A93 zu Pöbeleien, Prügeleien, Blaulicht.

Auch sonst lagen die Nerven entweder blank oder hingen bodentief durch. Ersteres bei jenem Supermarkt-Kunden in Eschau, der darüber, dass kein Hinterkochschinken auf Lager war, so in Rage geriet, dass die Polizei anrücken musste. Eher in die Kategorie "coronamüde" fiel ein Autoknacker in Weiden, der beim Versuch, einen Wagen kurzzuschließen, in Tiefschlaf fiel und vom Besitzer schnarchend angetroffen wurde.