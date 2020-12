Rückblick 2020: Die Toten des Jahres in Bayern - Teil 2

Tilo Prückner: Der "erfolgreichste Loser der Republik"

Schrullige Typen am Rande der Gesellschaft waren das Markenzeichen von Tilo Prückner, der in Augsburg geboren wurde, in Nürnberg zur Schule ging und sein erstes Bühnenengagement am Münchner Theater der Jugend hatte. Schon seinen ersten Preis erhielt er 1976 für die Rolle eines Stehgeigers namens Hännschen Wurlitzer. Sein Partner in der Gaunerkomödie "Bomber und Paganini": Mario Adorf.

Seine Söhne, erzählte er mal, hätten es gehasst, "den Vater immer überlebensgroß als Loser zu sehen. Dann habe ich immer gesagt, ich bin der erfolgreichste Loser der Bundesrepublik." In der Tat: Prückner glänzte in Film und Fernsehen als trinkfester Kumpel von Dieter Hallervorden in "Didi der Doppelgänger", als eingebildeter Kranker in "Adelheid und ihre Mörder", als mürrischer "Rentercop" - eine Serie, die in diesen Wochen fortgesetzt worden wäre.