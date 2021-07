Rückbau von AKW Isar 1 nach Plan, Aus für Isar 2 Ende 2022

Der Rückbau des Kernkraftwerks Isar 1 in Essenbach bei Landshut verlaufe planmäßig. Das gab der Betreiber PreussenElektra am Freitagnachmittag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Brennelemente bleiben wohl bis 2047 in Essenbach

Das Atomkraftwerk Isar 1 wurde nach der Nuklearkatstrophe im japanischen Fukushima vor zehn Jahren vom Netz genommen und für immer heruntergefahren. Seit 2017 läuft der Rückbau. Der Atommeiler ist bereits frei von Brennelementen. Aktuell wird der Sicherheitsbehälter zersägt und abgebaut, berichtete am Nachmittag der stellvertretende Kraftwerksleiter Thomas Erbacher bei einer Pressekonferenz.

Das Kernkraftwerk Isar 2 unterdessen produziert weiter und liefert aktuell rund zwölf Prozent des in Bayern benötigten Stroms. Als letztes deutsches Atomkraftwerk soll Isar 2 am 31. Dezember nächsten Jahres im Rahmen des Atomausstiegs für immer abgeschaltet werden. Wegen der weiter ungeklärten Endlagerung des Atommülls in Deutschland werden die Brennelemente von Isar 1 und Isar 2 wohl noch Jahrzehnte im Brennelemente-Zwischenlager auf dem Kraftwerksgelände in Niederbayern lagern. Die Genehmigung dafür läuft bis 2047.