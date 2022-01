Rückbau: Viechtachs letzte Telefonzellen vor dem Aus

Die Deutsche Telekom setzt den Rückbau öffentlicher Telefonanlagen in Bayern weiter fort – betroffen davon sind auch sechs Telefonanlagen in der Stadt Viechtach (Lkr. Regen). Festnetz und Handy hätten öffentliche Telefone überflüssig gemacht, heißt es dazu von der Telekom auf BR-Anfrage. Das sieht der Viechtacher Stadtrat anders.

Bürgermeister: "Sind mobilfunktechnisch noch nicht gut aufgestellt"

Zweiter Bürgermeister Johann Greil zeigte sich enttäuscht über die Entscheidung des Betreibers: "Wir sind alle sehr traurig darüber, dass das nicht mehr funktionieren kann, aber wir können nichts mehr daran ändern." Greil hat Bedenken, welche Folgen der Abbau der letzten Telefonanlagen in Viechtach haben könnte: "Wir sind ja auf dem Land. Das heißt wir sind mobilfunktechnisch noch nicht so gut aufgestellt in manchen Ortsteilen."

Die öffentlichen Telefone vermitteln ein Sicherheitsgefühl, so der Bürgermeister, "wenn man weiß, man kann auch in einem Mobilfunkloch den Notruf absetzen." Gerade für die älteren Leute, die kein Mobiltelefon hätten, seien die Telefonanlagen eine Art gefühlte Sicherheit.

Fehlender Umsatz führt zu Rückbau

Die Telekom, die die betroffenen Telefonzellen in Viechtach betreibt, argumentiert hingegen: Fehlender Umsatz bei den Telefonanlagen sei ein klares Indiz dafür, dass offensichtlich kein Wunsch mehr nach einer Versorgung mit den öffentlichen Telefonanlagen besteht. "Steht der Umsatz über einen längeren Zeitraum in keinem Verhältnis mehr zur Nutzung, bauen wir die Telefonzellen ab", so ein Sprecher der Telekom.

Bundesweit noch knapp 14.000 Telefonzellen in Betrieb

Bundesweit betreibt die Telekom nach eigenen Angaben noch knapp 14.000 öffentliche Telefone. Eine Grundversorgungspflicht im Bereich öffentliche Telefonanlagen besteht laut Telekom nicht mehr. Dazu führt das Unternehmen das seit 1. Januar 2021 geltende neue Telekommunikationsgesetz an. "Ein paar tausend" öffentliche Telefone würden aber bestehen bleiben, die zudem mit einem kostenlosen WLAN-Hotspot ausgerüstet sind.