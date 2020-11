Rückbau: Das Atomkraftwerk Isar 1 ist frei von Brennelementen

Der Rückbau des Atomkraftwerks Isar 1 in Essenbach bei Landshut schreitet planmäßig voran. Das gab Kraftwerkbetreiber PreussenElektra am Nachmittag bei einer Pressekonferenz bekannt. Das letzte Brennelement hat den Reaktorkern inzwischen verlassen.

Brennelemente bleiben vorerst auf dem Kraftwerksgelände

Kraftwerksleiter Carsten Müller spricht von einem Meilenstein beim Rückbau des niederbayerischen Atomkraftwerkes Isar 1. Wegen des fehlenden Atommüll-Endlagers werden die Brennelemente vorerst allerdings im Zwischenlager auf dem Kraftwerksgelände bleiben. Zudem wird gerade eine weitere große Halle errichtet, in der schwach- und mittelradioaktive Stoffe aus dem Abbruch einlagert werden, so der Kraftwerkschef. Dabei handle es sich um Stoffe, die von sich aus keine Wärme entwickeln - anders als Brennelemente. Und in dieser Halle würden die Stoffe eingelagert, die in das Endlager "Konrad" geschafft werden sollen. Doch auch das ist derzeit nicht aufnahmefähig, so dass auch dieser Müll vorerst auf dem Kraftwerksgelände in Niederbayern bleibt.

Nach Urteil höhere Entschädigung für Betreiber erwartet

Ende 2022 dann soll dann Isar 2 als letztes deutschen Atomkraftwerk abgeschaltet und zurückgebaut werden. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts kann auch PreussenElektra mit höheren Entschädigungen für den Atomausstieg rechnen. Isar 2 zähle zu den erfolgreichsten Atomkraftwerken weltweit, was die produzierte Strommenge anbelangt, so die Verantwortlichen.