Rübenlaster in Plattling umgekippt: Fahrer kommt ums Leben

Bei einem Unfall in Plattling ist am Samstag der Fahrer eines Lastwagens ums Lebens gekommen. Das hat eine Polizeisprecherin auf Anfrage mitgeteilt. Der Unfall ereignete sich demnach am Rand eines Industriegebiets im Norden der Stadt. Der mit Zuckerrüben beladene Lastwagen war nach ersten Erkenntnissen der Polizei von der Straße abgekommen und umgekippt. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall offenbar nicht beteiligt.

Tod an der Unfallstelle

Der Lastwagen blieb in einem Feld liegen. Die Bergungsarbeiten gestalten sich offensichtlich schwierig. Der Fahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

In der Plattlinger Zuckerfabrik läuft aktuell die Rübenkampagne. Zurzeit kommen dort jeden Tag zahlreiche solcher mit Rüben beladener Lkw an.