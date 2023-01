Innenminister besucht ukrainisches Weihnachtsfest in Erlangen

Ludmilla steht in Küchenmontur in der Hotelküche des Bayerischen Hofs in Erlangen. Sie singt Schtschedrik, ein ukrainisches Volkslied, und formt Warenki: eine Art Maultaschen, die deftig mit Kartoffeln und Zwiebeln gefüllt werden. Dutzende sind es, die sie mit ihrer neuen Freundin Marina, ebenfalls eine Geflüchtete aus Saporischschja, akribisch und schnell in geflochtener Halbmondform produziert. Der Mond sei die Verbindung zu Gott, erklärt die Grundschullehrerein Ludmilla im BR-Interview.

Schon vorbereitet ist der Weihnachtsbrei aus getrocknetem Obst, Honig, Mohn und Weizenkörnern. Der Kutya kommt als erstes auf den Tisch. Nach dem Glauben der orthodoxen Ukrainer sitzen im engsten Familienkreis auch die Verstorbenen an der Tafel; auch sie sollen an dem Fest teilnehmen und mitessen können. Insgesamt sind es zwölf Gerichte, die zu Heiligabend auf dem Menü stehen, darunter auch die Suppe mit roter Bete, der Borschtsch.

Ohne Familie Gemeinschaft gefunden

Sie vermisse am Heiligen Abend einfach alles: ihre Familie, ihren Mann, ihre Söhne, ihr Haus, ihre Freunde, erklärt die 68-jährige Ludmilla im BR-Interview. Tränen fließen. Die Lehrerin ist im vergangenen Mai alleine nach Deutschland geflohen, alle Männer ihrer Familie sind in der Ukraine geblieben, als Soldaten.

Im Kellergewölbe des Erlanger Hotels füllen sich inzwischen der Saal und das Buffet. Die Tische sind festlich gedeckt. Die Frauen hübsch gekleidet, viele Kinder, Teenager und ein kleines Baby – da fallen die wenigen Männer auf. Zwei ragen heraus: schwerverletzte Soldaten, einer an Krücken, der andere mit vielen Schrauben von der Schulter bis zum Handgelenk. Die verwundeten Männer wurden in Erlangen operiert und leben nun hier. 51 Geflüchtete sind es aus allen Teilen der Ukraine, die an unserem Dreikönigstag ihren Heiligabend gemeinsam feiern wollen. Und es kommen auch etliche ehemalige Geflüchtete, die aus dem Hotel ausziehen konnten, jetzt einen Job und eine eigene Wohnung haben.

Zum Artikel: Kämpfe in der Ukraine trotz Putins verkündeter Waffenruhe

Innenminister Herrmann besucht ukrainisches Weihnachtsfest

Während die neu zusammengefundene Gemeinschaft miteinander plaudert und die neuesten Nachrichten aus der Heimat austauscht, kommt Innenminister Herrmann (CSU) ins Kellergewölbe. Die meisten Gäste hier kennen den 66-jährigen bayerischen Politiker nicht. Als er später mit einer kleinen Rede angekündigt wird, geht ein Raunen durch den Saal. Herrmann verurteilt den "schrecklichen Angriffskrieg" Putins, den dieser in die Ukraine gebracht habe. Viele Menschen hätten alles verloren, ihr Land verlassen müssen. Er fordert, dass der Krieg aufhören müsse. Damit scheint Hermann vielen Gästen aus dem Herzen zu sprechen.

Der Innenminister lobt im BR-Interview die anhaltende Hilfsbereitschaft der Bayern, die wie die Geflüchteten nur von ein paar Monaten der Unterstützung ausgegangen waren. Das Heimweh der Menschen aus der Ukraine, aber auch der Wille, sich hier integrieren zu wollen, sei deutlich spürbar und gehe ihm nahe, so Herrmann gegenüber dem BR. Besonders viel Applaus bekommt der Minister für die Hilfslieferung, um die ihn Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko gebeten hatte. Notstromaggregate, Polizeiausrüstung für den Winter und ausgemusterte Fahrzeuge - all das sei inzwischen auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt, so Herrmann.

Zuhause für Geflüchtete

Die Coronazeit ist auch am Bayerischen Hof in Erlangen nicht spurlos vorübergegangen, erklärt die Hotelmanagerin Leila Schönpflug auf BR-Anfrage. Die schlimmste Phase sei zwar vorüber, aber wie bei allen Hotels sei die Auslastung nicht durchgängig optimal. Als der Krieg begann und die ersten Geflüchteten in Erlangen ankamen, habe sie nicht lange überlegt und Kooperations-Gespräche mit der Stadt geführt. Helfen wollte die 42-Jährige, die in ihrem 159-Betten-Haus noch Kapazitäten frei hatte.

Sie erlebe die Geflüchteten als aufgeschlossen, hilfsbereit und trotz der Sprachbarrieren seien ihr die Menschen ans Herz gewachsen. Eine Gemeinschaft, die auch von den Tagungs- und anderen Hotelgästen akzeptiert werde, sei seit Mai vergangenen Jahres entstanden. Viele Schicksale würden sie persönlich berühren, so Schönpflug. So habe sie gemeinsam mit ihrer Schwester überlegt, wie sie nach so langer Zeit, die die Menschen fern ihrer Heimat seien, "ein bisschen Liebe zurückgeben könnten". Was also gäbe es für ein schöneres Fest, erklärt die Hotelmanagerin im BR-Interview, als am Heiligabend alle an einen Tisch zu bringen.