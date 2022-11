RSV-Welle: Kinderkliniken in Bayern vor dem Kollaps

Der knapp zweijährige Sohn von Michael Christ aus München hat starken Husten und Schnupfen. Es besteht der Verdacht, dass sich der Junge mit dem RS-Virus infiziert hat, das bei Babys und Kleinkindern zu akuter Atemnot führen kann. Christ fährt umgehend in die Kinderklinik des Schwabinger Krankenhauses. Die Situation dort schockiert ihn: "Es hat Stunden gedauert, bis jemand zu uns kam."

Die Station ist so voll, dass Christs Frau und der kranke Sohn die erste Nacht auf einer Liege im Behandlungszimmer verbringen müssen. Der Familienvater ist selbst Pfleger, die Personalnot in der Klinik ist für ihn mehr als offensichtlich und beunruhigt ihn neben der Sorge ums eigene Kind zusätzlich.

Kinder-Intensiv-Arzt: "Werte gehen senkrecht nach oben"

Doch nicht nur die Kinderklinik in München-Schwabing ist derzeit überlastet. Denn die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die an Atemwegserkrankungen leiden, steigt stark an. Dabei sind insbesondere Infektionen mit dem RS-Virus (Respiratorischen Synzytial-Virus) auf dem Vormarsch. "Es ist keine Kurve mehr, sondern die Werte gehen senkrecht nach oben", erklärt der Kinder-Intensiv- und Notfallmediziner im Haunerschen Kinderspital in München, Professor Florian Hoffmann zur Situation bei den Kleinkindern.

Immer mehr junge Patienten erkranken so schwer, dass sie ins Krankenhaus kommen. Viele von ihnen müssen beatmet und entsprechend engmaschig kontrolliert werden. Besonders betroffen seien Kleinkinder im Alter von ein bis zwei Jahren, da sie aufgrund der Corona-Maßnahmen bislang noch keinen Kontakt zum RS-Virus hatten.

DIVI: Katastrophale Situation

Auch bei der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) betrachtet man die angespannte Situation mit großer Sorge. Eine am Donnerstag gestartete, bundesweite Umfrage unter den Kinderkliniken hat ergeben, dass gerade einmal zwei von 100 Häusern noch jeweils ein Intensiv-Kinderbett zur freien Verfügung haben.

"Die Situation ist katastrophal. Die Kliniken behelfen sich mittlerweile damit, Kinder auf Normal- und Intermediate-Care-Stationen unterzubringen, wo sie nicht hingehören. Denn sie werden dort beatmet – eine Therapie, die eigentlich eine intensivmedizinische Betreuung erfordert", schildert die Sprecherin der DIVI, Nina Meckel, die Situation in Deutschland.

Planbare Eingriffe werden verschoben

Auch in Bayern bestätigen zahlreiche Kinderkliniken auf BR24-Anfrage die sehr angespannte Situation. Die Zahl der RSV-Patienten ist bei ihnen in den letzten zwei bis drei Wochen massiv angestiegen. So erklärt das Kinderkrankenhaus St. Hedwig in Regensburg, dass man zwar noch alle Kinder unterbringen könne, planbare Eingriffe und Behandlungen aber bereits verschoben würden. Auch das Uniklinikum Erlangen befürchtet bei einer weiteren Verschärfung der Lage, diesen Schritt gehen zu müssen.

"Bettenkapazität mehr als ausgeschöpft"

Eine Sprecherin des Klinikums Nürnberg schildert die aktuelle Situation: "Eine unserer beiden Normalpflegestationen der Klinik für Neugeborene, Kinder, Jugendliche ist komplett mit kleinen RS-Patientinnen und -Patienten belegt. Einige von ihnen hat das Virus so schwer erwischt, dass sie Sauerstoff benötigen. Drei Kinder müssen sogar intensivmedizinisch behandelt werden."

Die Uniklinik Augsburg spricht davon, dass die meisten Patienten im Kinder- und Jugendbereich, nämlich 80 Prozent, aufgrund einer akuten RS-Virus-Infektion aufgenommen worden sind. "Die Bettenkapazität ist mehr als ausgeschöpft. Dennoch muss aktuell kein Kind abgewiesen werden, da wir aufgrund der Größe unserer Klinik in der Lage sind, Patienten auch auf andere Stationen zu verlegen."

Welle steigt nächste Woche nochmals an

Doch die Lage könnte sich weiter verschlechtern. Frankreich hatte bereits am Dienstag wegen der RSV-Welle den nationalen Notstand ausgerufen. Die Experten des DIVI gehen davon aus, dass die Zahl der am RS-Virus erkrankten Kinder Mitte bis Ende nächster Woche nochmal stark ansteigt. "Wir wissen leider mit großer Sicherheit, dass wir nicht alle Kinder versorgen können. Wenn Eltern mit ihren Kindern kommen, werden sie zwar nicht gleich nach Hause geschickt, aber sie müssen sehr lange warten. Und es wird sicherlich Kinder geben, die eigentlich stationär aufgenommen werden müssten, für die aber kein Platz mehr ist", warnt Meckel vom DIVI.