RSV-Welle: Josefinum lehnt Patienten aus anderen Kliniken ab

Immer wieder fragten beispielsweise Kollegen aus München an, ob das Josefinum Kinder mit einer RSV-Infektion aufnehmen könne, berichtet Britta Welzenbach, Oberärztin in der Kinderpneumologie und Allergologie. "Allerdings ist es bei uns so eng, dass wir Patienten von außerhalb leider ablehnen müssen", sagt die Ärztin. Bayernweit sorgt das RS-Virus derzeit für eine hohe Zahl an Säuglingen und Kleinkindern, die stationär in einer Klinik aufgenommen werden müssen. Die Kinderklinik in Passau etwa spricht von 15 bis 20 RSV-Patienten täglich.

Patienten im Josefinum auf die Gänge verlegt

Patienten aus dem Augsburger Raum kann das Josefinum nach eigenen Angaben bislang noch aufnehmen – doch es ist eng geworden in der Klinik. Teilweise müssten Kinder, die etwa wegen einer Operation im Josefinum sind, vom Zimmer raus auf den Gang verlegt werden, damit Kinder mit den hochansteckenden RSV-Infektionen gemeinsam in einem Zimmer untergebracht werden können.

RS-Virus gefährdet Sauerstoffversorgung

Die RS-Virus-Patienten sind oft erst wenige Wochen alt. Für Säuglinge ist das Virus besonders gefährlich, denn es kann auch die unteren Atemwege bis zur Lunge befallen. Das kann dazu führen, dass Babys und kleine Kinder ihre Sauerstoffsättigung nicht mehr ohne eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr aufrechterhalten können.

Weitere Kinder mit Influenza und Corona

Neben RSV sind Influenza und Corona weitere Infektionskrankheiten, die die Kinderkliniken beschäftigen. Wobei das RS-Virus derzeit die Hauptrolle spielt: "Wenn man eine Abstufung vornimmt, sind die meisten Kinder tatsächlich mit RS-Virus-Infektionen derzeit stationär, gefolgt von Influenza und dann erst Corona," sagt Oberärztin Welzenbach.

Gesundheitsminister such mit Experten nach Lösungen

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) tauschte sich am Donnerstag bei einer Videokonferenz mit Expertinnen und Experten aus der Kinder- und Jugendmedizin aus. Gesprochen wurde dabei über Maßnahmen, die die Kinderkliniken in Bayern möglichst schnell entlasten sollen.

Unter anderem könnte Pflegepersonal von Erwachsenenstationen vorübergehend aushelfen. Von der für normale Situationen vorgesehenen Pflegeuntergrenze könnte abgewichen werden. Im Raum steht außerdem aufschiebbare Operationen zu verschieben.