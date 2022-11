RSV-Überwachung: Kleinkinder in Bayern stark betroffen

Die Zahl der Infektionen mit RSV (Respiratorischen Synzytialvirus) steigt weiter. Das bestätigt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Allerdings: Genaue Fallzahlen, in welchen Regionen Bayerns besonders viele Kinder erkranken, gibt es nicht. Denn Infektionen mit dem RS-Virus sind nicht meldepflichtig. Also gibt es auch keine Inzidenz dieser Atemwegs-Erkrankung. So wie das bei Corona, aufgeschlüsselt nach Städten und Landkreisen, der Fall ist.

Überwachung von RSV mit Bayern Influenza Sentinel

Aber das LGL kann einen Trend ablesen. Denn das Landesamt überwacht die Ausbrüche von Atemwegserkrankungen mit Hilfe des sogenannten Bayern Influenza Sentinel. Dazu gehört ein Netzwerk aus niedergelassenen Haus- und Kinderärzten. Die schicken zufällig ausgewählte Abstriche von Patienten mit Atemwegserkrankung zur Untersuchung ans LGL. Ins Leben gerufen um mögliche Grippewellen zu erkennen, geben diese Daten jetzt auch Aufschluss über RSV.

Proben von Kindern unter einem Jahr: 38,9 Prozent RSV-positiv

Seit Oktober laufen diese Untersuchungen des Influenza Sentinel. 1.634 Abstriche untersuchte das LGL bisher. Auf Influenza, Corona oder eben RSV. Ende Oktober fand sich nur in 3,6 Prozent der Proben das RS-Virus. In der vergangenen Woche waren 20,6 Prozent von 218 eingesandten Proben RSV-positiv. Betroffen sind vor allem Kinder. Bei Kindern unter einem Jahr, deren Proben mit akuten Atemwegsinfekten eingeschickt wurden, konnte bei 38,9 Prozent das RS-Virus festgestellt werden. Bei den Zwei- bis Vierjährigen war der Wert mit 26,6 Prozent ebenfalls hoch.

RSV-Welle bereits vor Corona

Eine hohe Anzahl von RSV-Infektionen gab es bereits vor der Pandemie. Das belegen Zahlen des Robert Koch-Instituts. Sie stammen aus Sentinel Untersuchungen zu akuten Atemwegserkrankungen für ganz Deutschland. Ende 2018 wurde in 55 Prozent der eingesandten Proben von Kindern unter vier Jahren RSV nachgewiesen. Ende 2016 wurde in dieser Altersgruppe gar ein Peakwert von 63 Prozent erreicht. Insgesamt liegen die akuten Atemwegserkrankungen – darunter Influenza und RSV – laut RKI seit Ende Oktober im oberen Wertebereich der vorpandemischen Jahre.

RKI: Vermehrte Krankenhauseinweisungen bei Kleinkindern

Im aktuellen RKI-Wochenbericht der Arbeitsgemeinschaft Influenza für die KW46 heißt es: Insbesondere bei Kleinkindern führe die weiter ansteigende RSV-Aktivität vermehrt zu Arztkonsultationen und Krankenhauseinweisungen.

Im Wochenbericht finden sich ebenfalls Zahlen, die belegen, dass RSV-Infektionen bei Kleinkindern weitverbreitet sind. Bei 58 Prozent aller Kinder unter vier Jahren, die wegen schweren Atemwegserkrankungen in der KW46 im Krankenhaus landeten, wurde RSV diagnostiziert.

"Einige Kinder sind schwer krank"

Kinderintensiv- und Krankenstationen sind am Limit. Das beobachtet auch die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin DIVI. Deren Präsident Gernot Marx sagte heute im Gespräch mit dem BR: "Das sind schon im Moment sehr viele Kinder, die krank sind, einige auch schwer." Die Bettenkapazität sei teils sehr ausgelastet. Das RS-Virus kann bei einigen Kindern eine so große Atemnot hervorrufen, dass sie auf der Intensivstation behandelt, beatmet und engmaschig kontrolliert werden müssen.

Verlagerung von Pflegepersonal auf die Kinderstationen?

Deshalb will Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) jetzt reagieren und mit Experten für Kinder- und Jugendmedizin über mögliche Maßnahmen beraten. Um die Engpässe auf den Kinderstationen zu überbrücken, schlägt der Minister unter anderem vor, Personal zu verlagern. "Aus meiner Sicht darf der vorübergehende Einsatz von regulär auf Erwachsenenstationen tätigem Pflegepersonal auf Kinderstationen kein Tabu sein, damit die Kinderkrankenpflegekräfte sich auf die jüngeren Patientinnen und Patienten konzentrieren können."

Es müsse auch in Erwägung gezogen werden ältere Kinder und Jugendliche mit Knochenbrüchen beispielsweise außerhalb spezieller Kinderstationen zu versorgen. Das Infektionsgeschehen bleibe wohl auch noch in der nächsten Woche hoch, so Holetschek. Eine Entspannung sei noch nicht in Sicht.