RSV-Notlage in Kinderkliniken: Bayern setzt auf Sofortmaßnahmen

Auf den bayerischen Kinderkliniken und -intensivstationen herrscht laut Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) wegen des RS-Virus weiter eine "absolute Ausnahmesituation". Alle Beteiligten müssten rasch gegen die aktuellen Behandlungsengpässe vorgehen, sagte er nach einer Videokonferenz mit Expertinnen und Experten der Kinder- und Jugendmedizin. Das Ministerium unterstütze alle vertretbaren Maßnahmen der Krankenhäuser.

Die Expertenrunde habe verdeutlicht, dass das Problem weniger im ärztlichen Bereich, sondern bei den fehlenden Pflegekräften liege, erläuterte der Minister. Daher könne es teilweise sinnvoll sein, "vorübergehend auf Pflegepersonal von Erwachsenenstationen zurückzugreifen, damit sich die Kinderkrankenpflegekräfte auf die jüngeren Patientinnen und Patienten konzentrieren können". Angesichts der aktuellen Umstände müssten die Kliniken auch befristet von der Pflegepersonaluntergrenze abweichen. Sie können sich hier auf den Ausnahmetatbestand der einschlägigen Bundes-Verordnung berufen.

Aufschiebbare Eingriffe könnten zurückgestellt werden

Denkbar ist dem CSU-Politiker zufolge darüber hinaus die Unterbringung von Kindern auch über Nacht in der Tagesklinik. Kliniken könnten sich mit den niedergelassenen Ärzten rückkoppeln - mit der Bitte um kritische Prüfung, "was aktuell unbedingt stationär erfolgen muss". Aufschiebbare Eingriffe könnten zurückgestellt werden.

Zudem müsse Bürokratie sofort abgebaut werden, betonte Holetschek: "Atteste, die jetzt nicht gebraucht werden, sollten auch nicht gemacht werden." Hier könnten Eltern unterstützen, um die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte zu entlasten: "Machen Sie von der telefonischen Krankschreibung für die Schulen und Kitas Gebrauch." Vom Bund verlangte der Minister ein zumindest befristetes Bürokratie-Moratorium: "Die Hand am Bett ist wichtiger als die am Schreibtisch."

"Jedes Kind in Bayern wird behandelt"

Der CSU-Politiker appellierte zudem an alle Pflegekräfte, die aktuell nicht in ihrem Beruf arbeiten: "Unterstützen Sie uns! Die aktuelle RSV-Welle trifft die beruflich Pflegenden mit voller Wucht – das gilt insbesondere für Kinderpflegerinnen und -pfleger! Jede weitere helfende Hand zählt."

Zugleich versicherte Holetschek aber: Trotz der dramatischen Situation werde jedes Kind in Bayern behandelt. Im Freistaat gebe es mit 43 Krankenhäusern mit der Fachrichtung Kinder- und Jugendmedizin oder Kinderchirurgie ein engmaschiges Netz einander ergänzender Kliniken. "Daneben werden auch in Krankenhäusern ohne ausgewiesene Pädiatrie-Abteilung Kinder und Jugendliche auf hohem Niveau versorgt."

Kinderarztpraxen ebenfalls am Limit

Neben den Kliniken arbeiten auch die Kinderarztpraxen am Limit. Kinderarzt Michael Hubmann aus Zirndorf, der auch stellvertretender Vorsitzende des Berufsverbands der Kinder und Jugendärzte in Bayern ist, sagte: "Wir haben an manchen Tagen mehr als 200 Patienten. Wir sind drei Ärzte und haben mehr als zeh Mitarbeiter. Aber wir sind trotzdem kaum in der Lage die Patienten zu versorgen."

So gehe es vielen Kinderarztpraxen. "Wir merken, dass die Eltern erschöpft sind, dass die Kinder erschöpft sind. Das ist eine Belastungssituation, wie ich sie in mehr als 20 Jahren nicht erlebt habe", schilderte Hubmann. Er forderte ebenfalls, auf die bürokratisch aufwendigen Atteste zu verzichten. Zudem müsse es möglich sein, direkt in den Kinderarztpraxen auf das RS-Virus zu testen.

Kinderklinik Passau nimmt Patienten aus München auf

Während viele Kinderkliniken im Freistaat überlastet sind, kann die Kinderklinik Passau trotz angespannter Lage noch aushelfen. Klinikchef Matthias Keller sagte dem BR, täglich müssten 15 bis 20 kleine und ganz kleine Kinder in Passau stationär aufgenommen werden, vorwiegend wegen Atemwegserkrankungen. "Wir müssen Einzelzimmer doppelt belegen. In Vier-Bett-Zimmern liegen teilweise bis zu acht Personen, wenn die Eltern der Kinder auch noch dabei sind. Das sieht schon eher wie ein Bettenlager aus", erläuterte Keller.

Trotzdem habe bisher noch kein Kind abgewiesen werden müssen. Man könne den Ballungsräumen wie München sogar noch helfen. Mittlerweile kämen pro Nacht drei bis vier Rettungswägen aus der Landeshauptstadt in Passau an. Die kranken Kinder seien dann – von der Notfallambulanz bis zur Ankunft in Passau – etliche Stunden unterwegs. Acht bis zwölf Stunden seien keine Seltenheit.

Debatte im Landtag: "Kinderstationen funken SOS"

Die SPD-Gesundheitsexpertin im Landtag, Ruth Waldmann, kritisierte Holetscheks Vorschlag, zur schnellen Verbesserung der Situation an den Kinderkliniken Personal von Erwachsenenstationen abzuziehen. "Da sind Hausaufgaben nicht gemacht worden, und jetzt müssen es wieder einmal die Pflegekräfte ausbaden", sagte sie bei einer Debatte im Plenum.

Grüne, SPD und FDP forderten die Staatsregierung mit Dringlichkeitsanträgen auf, schnell zu handeln, um die Situation in der Kindermedizin zu verbessern. Waldmann nannte die derzeitige Lage ein "Armutszeugnis": Die akute Notsituation an den Kliniken durch Corona, Grippewelle und das RS-Virus treffe auf ein chronisch überlastetes System und strukturelle Defizite. "Die Kinderstationen funken SOS", beklagte Waldmann. "Es zeigt sich, dass hier schon länger vieles im Argen liegt." In Sachen Krankenhausplanung hätten CSU und Freie Wähler die vergangenen Jahre geschlafen.

Deutliche Kritik der Opposition

Die Grünen-Gesundheitsexpertin Christina Haubrich warnte: "Die Versorgung über den Winter ist nicht gewährleistet." Kinder- und Jugendarztpraxen müssten bereits Aufnahmestopps verhängen. Dabei seien die Praxen "Schutzschilde" für die Kinderkliniken. Auch der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Dominik Spitzer, will die Kinderarztpraxen möglichst schnell entlastet wissen. Schulen, Kindergärten und Kitas könnten ihren Teil dazu beitragen, indem sie darauf verzichteten, nicht zwingend notwendige Atteste einzufordern. "Und ich bitte auch alle Eltern, nicht mit Bagatell-Infekten in Kinderarztpraxen zu gehen."

Von einem "untragbaren Zustand" sprach der AfD-Abgeordnete Andreas Winhart. Man habe zu wenig Geld und zu wenig Kapazitäten in diesen Bereich gesteckt, das gelte es jetzt, gemeinschaftlich zu korrigieren. Die von SPD, Grünen und FDP vorgeschlagenen Mittel seien allerdings nichts anderes als "ein Kaschieren von Missständen".

Koalition weist Kritik zurück

Susann Endres von den Freien Wählern verwies darauf, dass der Freistaat bereits handle, wo es in seiner Zuständigkeit möglich sei, zum Beispiel bei der Lenkung von Patientenströmen. CSU-Gesundheitsexperte Bernhard Seidenath bekräftigte: "Was getan werden kann, wird getan." Man dürfe nicht kurzfristig in hektischen Polit-Aktivismus ausbrechen, sondern müsse die "Fachleute in den Kliniken einfach arbeiten lassen".

Auch Gesundheitsminister Holetschek wies die Kritik aus den Reihen der Opposition zurück. Der Staatsregierung sei die Lage bewusst, er brauche da "keinen Ratschlag", betonte er. "Wir reden permanent mit den Experten, sind ständig im Austausch, um die Situation beurteilen zu können." Kinder- und Jugendmedizin dürfe künftig nicht mehr als Kostenfaktor gesehen werden, sondern als zentraler Bestandteil der Daseinsvorsorge. "Das muss jetzt in Berlin gelöst werden." Die Dringlichkeitsanträge von SPD, Grünen und FDP wurden von der Mehrheit der Abgeordneten abgelehnt.