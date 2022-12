RS-Virus: Kinderkrankenhäuser arbeiten am Anschlag

Derzeit müssen viele Kinder und Säuglinge wegen schweren Atemwegsinfekten in Krankenhäusern behandelt werden. Wie in anderen deutschen Kinderkliniken ist auch die Lage in der Kinderklinik Passau angespannt. Trotzdem nimmt das niederbayerische Krankenhaus noch Patienten aus Ballungsräumen, beispielweise aus München, auf.

Acht Personen im Vierbettzimmer

Klinikchef Matthias Keller sagte dem BR, dass täglich 15 bis 20 kleine und ganz kleine Kinder in Passau stationär aufgenommen werden müssen – hauptsächlich wegen Atemwegserkrankungen, wie dem RS-Virus oder der Influenza. "Wir müssen Einzelzimmer doppelt belegen. In Vier-Bett-Zimmern liegen teilweise bis zu acht Personen, wenn die Eltern der Kinder auch noch dabei sind. Das sieht schon eher wie ein Bettenlager aus", so der Klinikchef.

Von München nach Passau

Trotzdem habe bisher noch kein Kind abgewiesen werden müssen. Im Gegenteil: Man könne den Ballungsräumen wie München sogar noch helfen. Mittlerweile, so Keller, kämen pro Nacht drei bis vier Rettungswagen aus der Landeshauptstadt in Passau an. Die kranken Kinder hätten dann - von der Notfallambulanz bis zur Ankunft in Passau - oft mehrere Stunden dauernde Fahrten hinter sich. Acht bis 12 Stunden seien keine Seltenheit.

Lage "extremst angespannt"

Insgesamt sei die Lage in den deutschen Kinderkliniken "extremst angespannt", schätzt Matthias Keller, der auch Vorsitzender der süddeutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin ist, die aktuelle Lage in der kindermedizinischen Versorgung ein. Allerdings seien die Versorgungsengpässe absehbar gewesen.

Normalerweise werden in der Kinderklinik Passau pro Jahr rund 4.500 Kinder stationär versorgt. Diesen Wert hat das Krankenhaus heuer schon im Oktober erreicht. Man steuere auf einen Rekord zu, sagt Klinikchef Keller.

Corona-Maßnahmen haben die Welle verursacht

Einen der Hauptgründe für die derzeitige Welle sehen die Mediziner in den Corona-Maßnahmen. Normalerweise steckten sich 90 Prozent aller Kinder in den ersten beiden Lebensjahren mit dem RS-Virus an. "Das hat nicht stattgefunden, dann fehlen die Antikörper, deshalb haben wir jetzt diese ausgeprägte Welle", erläuterte Keller. Eine erste Studie gebe zudem den Hinweis, dass auch der Nestschutz der Säuglinge schlechter wirke, weil die Mütter mangels Konfrontation mit dem Virus weniger Antikörper in der Muttermilch hätten.

Immunsystem kommt nicht zur Ruhe

Dominik Ewald, Vorsitzender des hiesigen Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, aus Regensburg sagt: "Die Pandemie hat die Infektwellen über das Jahr, die normalerweise einem gewissen Rhythmus erfolgen, verschoben, sodass wir seit einem Jahr eine kontinuierliche Infektwelle haben."

Krippen- und Kindergartenkinder seien ebenso wie Grundschüler einem andauernden Infektstress ausgesetzt, der das Immunsystem nie richtig zur Ruhe kommen lasse. Gleiches gelte für das medizinische Personal, das entsprechend ausgedünnt sei.

Ärzte zögern bei der Einweisung

Weil viele Kliniken in Bayern so voll sind, zögern die ebenfalls ausgelasteten niedergelassenen Kinderärzte inzwischen, schwer kranke Patienten in die Krankenhäuser zu schicken. "Wir versuchen, so wenig wie möglich einzuweisen, weil wir wissen, dass die Kinder ansonsten in entferntere Kliniken transportiert werden", sagt Ewald.