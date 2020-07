Rottweiler beißt Mann plötzlich ins Gesicht

Während des Gesprächs mit einem Spaziergänger ist ein 50-Jähriger am Wochenende in Natternberg (Lkr. Deggendorf) von dessen Rottweiler ins Gesicht gebissen worden. Das teilte die Polizeiinspektion Deggendorf mit. Nun wird der Hundehalter gesucht.

Hund springt Mann unvermittelt an

Der 50-Jährige hatte sich am am alten Hackerweiher aufgehalten und kam mit einem anderen Spaziergänger ins Gespräch, der einen Rottweiler dabei hatte. Während der Unterhaltung soll der Hund den Mann plötzlich angesprungen und ihm ins Gesicht gebissen haben. Ein Rettungswagen wurde offenbar nicht gerufen, wie es in der Polizeimeldung heißt.

Mann kannte den Hundebesitzer nicht

Der 50-Jährige kannte den Mann mit dem Rottweiler nicht und konnte deshalb auch keine Angaben zu dessen Personalien machen. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein, einen Oberlippenbart haben und einen Pferdeschwanz tragen. Die Polizeiinspektion Deggendorf ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und bittet Zeugen, sich zu melden.