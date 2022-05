Rottweiler auf Schwan-Jagd - Diskussion über Hundeführerschein

Rottweiler gelten in Bayern seit 2001 als Kampfhunde

Zum Hintergrund: Die Rasse Rottweiler wurde vom Bayerischen Innenministerium 2001 in die Liste der Kampfhunde der Kategorie II aufgenommen. Der Grund ist laut Bayerischer Polizei: Durch Hunde der Rasse Rottweiler werden immer wieder schwere Beißunfälle verursacht. Angeführt wird in der Begründung außerdem, dass der Rottweiler in der sogenannten Beißliste des Deutschen Städtetages von 1997 an dritter Stelle stand und hochgerechnet von allen Hunderassen am häufigsten in Beißunfälle verwickelt ist – selten auch tödliche.

Allerdings: Sogenannte Kampfhunde wie der Rottweiler beißen in Bayern in absoluten Zahlen nur vergleichsweise selten zu. 94 Prozent der gesamten Beißangriffe rechnet das Landes-Innenministerium Hunden wie dem Dackel oder dem Schäferhund zu. Über die Schwere oder Folgen der Bisse führt die Behörde allerdings keine Statistik, sondern verweist lediglich auf die Todesfälle durch Beißattacken. Im Jahr 2017 waren es allein vier.

Zahl der Beißattacken nimmt zu

Insgesamt hat die Zahl der Beißattacken durch Hunde in Bayern in den vergangenen Jahren aber stetig zugenommen. Allein im Jahr 2018 verzeichnete das Bayerische Innenministerium 1.281 Vorfälle. In 55 Prozent der Fälle sind die Opfer Menschen gewesen, in den restlichen 45 Prozent andere Hunde oder Tiere. Zum Vergleich: Noch 2011 lag die Zahl der offiziell registrierten Beißattacken durch Hunde in Bayern noch bei 870.

Schon lange wird vor diesem Hintergrund auch über verpflichtende "Hundeführerscheine" diskutiert – eine Art Befähigungsnachweis für Hundehalter. Der Führerschein soll grob zusammengefasst durch eine praktische und theoretische Prüfung bescheinigen, dass Halter und Halterinnen ihre Hunde im Alltag unter Kontrolle haben und von den Tieren keine Gefahr ausgeht.

Niedersachsen verlangt Hundeführerschein für alle Rassen

Die meisten Bundesländer verpflichten zumindest die Halter eines als gefährlich eingestuften Hundes oder eines Listenhundes zu einem entsprechenden Sachkundenachweis oder einem Wesenstest. Das Land Niedersachsen hat seit 2013 als erstes Bundesland sogar eine Pflicht zu einem Hundeführerschein für alle Hundehalter eingeführt.

In Bayern gilt eine solche Pflicht für alle Hundehalter nicht. Das Innenministerium verweist auf den hohen bürokratischen Aufwand, der damit einhergehen würde – gerade bei der derzeitigen stetigen Zunahme von Hundebesitzern. Wer jedoch einen Listenhund wie den Rottweiler halten möchte, benötigt ein sogenanntes Negativzeugnis. Dabei wird von einem Gutachter geprüft, ob Halter ihr Tier unter Kontrolle haben und mögliche Gefahrensituationen korrekt einschätzen können. Genaue Regelungen zu den Prüfungsinhalten gibt es allerdings nicht.

Andere Länder gehen etwas rigider vor: In der Schweiz müssen Hundehalter schon vor dem Kauf egal welchen Hundes einen Hundeführerschein erwerben, in Österreich und Frankreich zumindest die von sogenannten Listen- bzw. Kampfhunden.