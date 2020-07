06.07.2020, 13:23 Uhr

Rottal-Inn beobachtet steigende Corona-Infektionen in Braunau

Die Zahl der Corona-Infizierten im oberösterreichischen Bezirk Braunau steigt weiter an und liegt aktuell bei zehn Personen. Der Kreis Rottal-Inn, in dem nur noch zwei Personen infiziert sind, beobachtet das Infektionsgeschehen in Braunau intensiv.