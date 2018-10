vor 42 Minuten

Rottach-Egern: Unbekannte überfallen Ehepaar zu Hause

Drei unbekannte Männer haben in der vergangenen Nacht in Rottach-Egern im Landkreis Miesbach ein Ehepaar in dessen Haus überfallen. Wie die Polizei berichtet, läuteten sie an der Haustüre und griffen den Ehemann an.