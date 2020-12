Rotorblätter am Münchner Windrad werden montiert

Autofahrer auf den Autobahnen A 9 und A 99 seien gewarnt: Sie sollten sich von dem Anblick nicht ablenken lassen. Die fast 70 Meter langen Rotorblätter für das neue Windrad werden diese Woche in die Höhe gehoben und montiert.

Bald schon zwei Windräder in München

Schon im Sommer hatten die Stadtwerke München die Rotorblätter auf den Hügel der Deponie NordWest gebracht und dort gelagert, bis das Fundament fertig war. Jetzt folgt der nächste Schritt. Der Standort befindet sich ganz in der Nähe des bereits seit 20 Jahren bestehenden Windrads.

Noch höher als das alte Windrad

Dieses ist 100 Meter hoch. Die neue sogenannte "Schwesteranlage" wird sogar noch höher.Der Turm ist rund 13 Meter höher und die Rotorblätter sind mehr als doppelt so lang wie die der bestehenden Anlage. "Das zweite Windrad wird rund 7,1 Millionen Kilowattstunden klimafreundlichen Strom liefern", so Helge-Uve Braun, technischer SWM-Geschäftsführer, im Juli, als die Rotorblätter angeliefert wurden. Wenn das zweite Windrad in den Probebetrieb geht, wird es für 2800 Haushalte Energie liefern.