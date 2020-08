Rotlicht-Radl-Rambos: Immer mehr Radler ignorieren rote Ampeln

Eine Straßenkreuzung in der Münchner Innenstadt: Eine lange Schlange an Radfahrern rauscht auf dem Radweg vorbei. Dann schaltet die Ampel auf Rot. Autos und Radfahrer, die aus der anderen Richtung kommen, haben die Kreuzung jetzt für sich. Allerdings nicht ganz. Ein junger Mann mit Rucksack rast trotz Rotlicht einfach weiter und kurvt wie in einem Slalomparcours durch den Gegenverkehr.

Stimmt die Rechnung?

Kein Einzelfall, wenn man dem Automobilclub "Mobil in Deutschland" glaubt. Der hat mit mehreren Kameras zwei Tage lang radelnde Rotlichtsünder in München dokumentiert. 100 Fälle in nur sechs Stunden. Die daraus abgeleitete Hochrechnung von Präsident Michael Haberland lautet so:

"Wir haben hochgerechnet, dass jetzt im Sommer rund 25.000 Rotlichtverstöße durch Radfahrer stattfinden, und das finde ich ein erschreckendes Ergebnis, zumal die Anzahl der Fahrradunfälle noch nie so hoch war, wie im letzten Jahr." Michael Haberland, Automobilclub "Mobil in Deutschland"

Steigende Unfallzahlen mit Radfahrern

Laut Statistischem Bundesamt stieg die Zahl der Verkehrsunfälle mit Radfahrern im vergangenen Jahr auf 1,3 Millionen. Ein Plus von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Überfahrene rote Ampeln sind dabei eine der häufigsten Unfallursachen. Auch beim Polizeipräsidium München ist man sich des Problems bewusst. Die extrem hohe Zahl von 25.000 Radler-Rotlichtverstößen pro Tag hält Pressesprecher Oliver Barnert allerdings für übertrieben:

"Zu den Methoden, wie da gemessen wurde, kann ich nichts sagen, aber wir haben im ersten Halbjahr 2020 1.000 Rotlichtverstöße durch Radfahrer geahndet und davon sind rund 25 in Unfällen geendet." Oliver Barnert, Polizeipräsidium München

Wer ist "Mobil in Deutschland"

Seit 2009 gibt es den Automobilclub bundesweit. 2017 zählte "Mobil in Deutschland" nach eigenen Angaben rund 10.000 Mitglieder. Vorsitzender ist Michael Haberland, ein Münchner CSU-Politiker, der vergebens bei der jüngsten Kommunalwahl für den Münchner Stadtrat kandidiert hatte.

Der Automobilclub trommelt "mit klarer Sprache" (Eigenwerbung) für die Belange seiner Mitglieder. Die geplante Verschärfung der Straßenverkehrsordnung, die von Verkehrsminister Scheuer teilweise gekippt wurde, nannte der Club eine "Führerscheinvernichtungsmaschine". Und in den Maßnahmen zum Ausbau des Radverkehrs in München sieht Haberland den Weg in den "totalen Verkehrskollaps".

Zusammenschnitt von Rotlichtsündern

Auf der Homepage des Vereins ist ein Zusammenschnitt des Videomaterials zu sehen. Da radelt ein Senior mit grauem Haarschopf bei Rot über die Kreuzung, ein Jugendlicher mit Baseballkappe fährt gleich hinterher. Während eine Frau auf ihrem Trekking-Rad vor einer roten Ampel wartet, donnert ein Fahrradkurier auf einem Pedelec einfach vorbei. Auch eine Frau mit Kindersitz auf dem Gepäckträger missachtet das Rotlicht.

Schärfere Kontrollen gefordert

Autofahrer, die noch über eine Kreuzung fahren, obwohl die Ampel bereits seit zwei Sekunden rot ist, müssen mit zwei Punkten in Flensburg, 200 Euro Bußgeld und vier Wochen Fahrverbot rechnen. Radfahrern droht im gleichen Fall nur ein Bußgeld von 100 Euro, sowie ein Punkt in Flensburg, aber kein Fahrverbot. Möglicherweise spielt das bei manchem Rotlicht-Radl-Rambo eine Rolle. Möglicherweise aber auch die geringere Wahrscheinlichkeit, überhaupt erwischt zu werden. Michael Haberland fordert jedenfalls mehr Kontrolle des Radverkehrs in der Großstadt.

Mehr radelnde Polizisten

Das Polizeipräsidium München setzt hier zunehmend auf sogenannte "Rad-Streifen", sagt Pressesprecher Oliver Barnert:

"Ganz am Anfang wurde das Thema noch stiefmütterlich behandelt, aber auch die Beamten merken, dass die Vorteile hier überwiegen, weil man ganz andere Verstöße verfolgen kann, weil man flexibler ist." Oliver Barnert, Polizeipräsidium München

Mehr Personal ist in diesem Bereich zwar laut Staatsregierung aktuell nicht geplant, aber immerhin bekommen 500 radelnde Polizistinnen und Polizisten jetzt im August neue Dienstuniformen spendiert: Helm, Funktionsshirt und Radlerhosen in Neon-Gelb und Blau.