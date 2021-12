Rothsee: Milliarden gefährlicher Muscheln in sechs Meter Tiefe

Die Vermutung gibt es schon länger unter den Fachleuten für Wasserwirtschaft: Tausende Tonnen der invasiven Dreikantmuschel könnten in der Tiefe des Rothsees liegen – und sich dort munter weiterverbreiten. Die kleine Dreikantmuschel stammt aus dem Schwarzen Meer und gelangte über den Main-Donau-Kanal in den künstlich angelegten Rothsee.

Dreikantmuschel ist gefährlich für heimische Muschelarten

Im Rothsee jedoch stellt sie eine Gefahr für die heimischen Muscheln dar. Die kleinen Dreikantmuscheln setzen sich auf den heimischen Muschelarten fest. Diese können sich dann nicht mehr öffnen und verhungern. Doch auch für die technischen Anlagen am Rothsee kann die Dreikantmuschel gefährlich werden.

Vor neun Jahren wurden die ersten entdeckt

Vor neun Jahren entdeckten Fischer die ersten Dreikantmuscheln im Rothsee. Seitdem vermehren sie sich milliardenfach. Um ihre Ausbreitung einzudämmen, wird der Rothsee schon mehrere Jahre lang im Winter abgelassen. Um fünf Meter sinkt dann der Wasserspiegel, die Larven der Dreikantmuscheln erfrieren im freigelegten Sand. Trotzdem sind sie überall zu finden. Sie setzen sich auf Teich- und Malermuscheln fest, auf Flaschen, Rohren und auf liegengebliebenen Rudern.

Vermutung: Milliarden Muscheln auf dem Seegrund

In diesem Jahr wurde das Wasser nun so tief abgelassen wie noch nie. Zum Vorschein kommen schwarze Muschelbänke, die Streifen führen am Ufer entlang rund um den freigelegten Seegrund. Wilhelm Baier, Fischereifachmann beim Bezirk Mittelfranken und Manuel Wirth vom Wasserwirtschaftsamt inspizieren die Muschelbänke. Sie finden eine dreißig Zentimeter dicke Schicht vor, es sind Schalen abgestorbener Muscheln im Schlamm. "Wir sehen aber auch ausgewachsene, lebende Dreikantmuscheln, ich würde sagen wie Tennisbälle oben drauf", sagt Baier. Die lebenden Muscheln hängen in Knäulen zusammen, das Watt ist übersät davon.

Auch Wehre und Schleusen von Muscheln übersät

Mit dem Boot fahren Wilhelm Baier und die Vertreter des Wasserwirtschaftsamts zum Wehr, das zwischen dem Kleinen und dem Großen Rothsee liegt. "Hochwasser-Entlastung" nennt sich das Bauwerk aus Beton. Die Männer können es bereits von weitem erkennen: Ein anderthalb Meter breiter, schwarzer Streifen befindet sich direkt über der Wasseroberfläche, die ganze Betonwand entlang. Bei näherem Hinsehen erkennen sie: Es sind tausende Muscheln, eine Dreikantmuschel neben der anderen, festgekrallt am Beton. Eine Muschel-Invasion.

Rohre können verstopfen, technische Anlagen kaputtgehen

"Wenn man nichts gegen die Muschel unternimmt, stehen bald große Sanierungsarbeiten an", sagt Manuel Philipp vom Wasserwirtschaftsamt Nürnberg. Der Rothsee wurde vor einigen Jahrzehnten angelegt, damit Wasser aus dem nassen Süden Bayerns in den Norden transportiert werden kann. Der Rothsee speichert das Wasser, das über den Main-Donau-Kanal die europäische Wasserscheide überwunden hat. Zahlreiche Betonbauwerke gehören zu diesem System, das Franken vor dem Austrocknen bewahrt. Diese Wehre, Kanäle und Schleusen sind jetzt von Muscheln übersät.

Was tun mit massenhaft Muschelschalen?

In diesem Winter wird erstmals untersucht, welche Mengen an Muscheln im Rothsee lagern. "Unsere Mitarbeiter fliegen das Gelände mit Drohnen ab und kartographieren den Bestand", sagt Manuel Philipp. Später wird beraten, wie die Dreikantmuschel bekämpft werden kann. Eine Option ist, die Muscheln erfrieren zu lassen. Die abgestorbenen Weichteile vergammeln dann aber als stinkender Glibber. "Wenn es zu viele sind, kann es sein, dass der See umkippt", so Philipp. Eine andere Möglichkeit ist die Verwertung in Biogas-Anlagen. "Vielleicht gibt es auch ein Werk, dass das kalkhaltige Schalenmaterial brauchen könnte. Da sind wir aber noch ganz am Anfang und überlegen, was der beste Weg ist."

Ehrenamtliche retten jeden Herbst heimische Muscheln

Damit die Larven der heimischen Teich- und Malermuscheln bei der Frostmethode überleben, werden sie zuvor von dutzenden ehrenamtlichen Helfern eingesammelt. Inmitten des Sees befinden sich große Behälter, in denen diese deutlich größeren Muscheln in Sicherheit gebracht werden. Dank der menschlichen Unterstützung vermehren sie sich ebenfalls. "In diesem Jahr haben unsere ehrenamtlichen Helfer in wenigen Wochen 356.400 Stück einzeln eingesammelt", sagt Baier. Das sind zigtausend mehr als im vorigen Jahr. Die heimischen Muscheln seien wertvoll für die Wasserqualität, erklärt Fischereiexperte Wilhelm Baier. "Jede von ihnen filtert sechs Liter Wasser am Tag."