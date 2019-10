Rothsee: Dreikantmuschel geht´s an den Kragen

Seit zehn Jahren breitet sich die Dreikantmuschel am Boden des Rothsees derart stark aus, dass anderen Muschelarten der Lebensraum genommen werde. Laut Wasserwirtschaftsamt Nürnberg war sie wohl mit dem Wasser aus dem Main-Donau-Kanal in den See gelangt. Durch das Absenken des Wasserspiegels werden diese Muscheln freigelegt. Zwei bis drei kühle Winternächte genügen, laut Wasserwirtschaftsamt, um die Dreikantmuschel absterben zu lassen.

Teichmuschel soll dabei nicht zu Schaden kommen

Die Absenkung des Wasserspiegels erfolgt mit nur geringer Geschwindigkeit, um die ebenfalls im See lebenden geschützten Teichmuscheln einsammeln und wieder ins Wasser zurückbringen zu können. Das Sammeln der Teichmuscheln erfolgt in Zusammenarbeit mit den örtlichen Fischereivereinen. Bis etwa Mitte Dezember wird die Absenkung von rund fünf Metern erreicht sein. Unmittelbar danach wird der See wieder aufgestaut.