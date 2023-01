Roths Landrat Herbert Eckstein hört vorzeitig auf

Der SPD-Politiker Herbert Eckstein wirkte kein bisschen amtsmüde. Nur in der Vergangenheit ein bisschen müder als sonst. Der 67-Jährige ist mit Leib und Seele Landrat. Nachdem der ehemalige CSU-Landrat Helmut Hutzelmann 1993 im Amt verstarb, folgte ihm der damals 37-Jährige Eckstein. Seit nun 29 Jahren führt er den mittelfränkischen Landkreis Roth und kann sich damit Bayerns dienstältester Landrat nennen.

Herbert Eckstein: nahe an den Menschen

Nun hat Eckstein seinen Rückzug für Ende März angekündigt. Trauerfälle in seinem Umfeld hätten die Entscheidung mitgeprägt, so Eckstein. Seine Dienstzeit hätte eigentlich noch bis zum Herbst gedauert. Herbert Eckstein sei immer nahe an den Menschen und kenne jeden Zweiten zwischen Greding und Roth mit Vornamen, sagt man über ihn. Fünf Mal wurde Eckstein zum Landrat gewählt, mit exzellenten Wahlergebnissen. Bei kaum einer Veranstaltung fehle der Landrat und finde zudem immer die richtigen Worte, heißt es von vielen Menschen. Doch die hohe Arbeitsbelastung hatte den 67-Jährigen zuletzt immer mehr angestrengt.

Ärzte rieten zum Kürzertreten

Im Dezember hätten seine Ärzte ihm dringend geraten, kürzer zu treten, schreibt Eckstein an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Er solle das Alter und die krankheitsbedingten Risikofaktoren akzeptieren und den Rucksack Stück für Stück entlasten und leeren". Dass er in den letzten Monaten in seinem Umfeld Abschied von lieben Menschen habe nehmen müssen, habe seine Entscheidung mitgeprägt. Insgesamt sei ihm der Schritt nicht leichtgefallen, erklärte Eckstein. Zuletzt positionierte er sich deutlich gegen die Ansiedlung eines ICE-Ausbesserungswerkes im Landkreis. Auch zur die geplanten Ansiedlung von Amazon in Allersberg äußerte er sich immer wieder kritisch. Bis Ende März will Herbert Eckstein begonnene Maßnahmen noch zu Ende führen. Für den März hat er eine Abschiedsfeier in Aussicht gestellt.

Kandidaten für Nachfolge: zwei Bürgermeister und ein Journalist

Die Neuwahlen werden damit wohl auch schon früher als ursprünglich geplant im Herbst stattfinden. Ein Termin steht noch nicht fest. Die Parteien haben die Kandidaten für Ecksteins Nachfolge bereits festgelegt. Die CSU nominierte den 44-jährigen Journalisten Jochen Münch. Dieser leitet seit vielen Jahren die Redaktion des Hilpoltsteiner Kuriers und lebt mit Frau und Kind in Hilpoltstein. Für SPD und Grüne geht der Georgensgmünder Bürgermeister Ben Schwarz ins Rennen. Der 47-jährige Rechtsanwalt ist seit dem Jahr 2011 im Amt und wurde zuletzt mit 98 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Schwarz ist verheiratet und hat drei Kinder.

Und die Freien Wähler haben den Bürgermeister der 5.000-Einwohner-Gemeinde Büchenbach Helmut Bauz nominiert. Dieser ist seit knapp 20 Jahren im Amt und verweist darauf, dass trotz zahlreicher Investitionen die Verschuldung seiner Gemeinde um 75 Prozent reduziert werden konnte. Bauz stammt aus Tübingen, lebt seit 25 Jahren in Franken – und ist aktiver Teilnehmer am Triathlon-Event Challenge Roth.