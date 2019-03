Rother Bluestage starten

Den Auftakt macht heute Abend in der Kulturfabrik der amerikanische Bluesrock-Spitzengitarrist und Sänger Walter Trout, der in einem Atemzug mit Jimi Hendrix und Jimmy Page genannt wird. In Roth gibt Walter Trout zusammen mit seinem Sohn eines von zwei exklusiven Einzelkonzerten in Deutschland. Er musste sich nach einer schweren Erkrankung vor vier Jahren sowohl das Sprechen und Gehen als auch das Gitarre spielen erst wieder zurückerobern.

Auftritt vom Unterfranken Andreas Kümmert

Eine gemeinsame Rock'n'Soul-Show geben zwei außergewöhnliche Sänger: Andrew Strong, die Soul-Stimme der Commitments, und Andreas Kümmert, der stimmgewaltige Unterfranke, der 2015 den deutschen Vorentscheid beim Eurovision Song Contest überlegen gewann und anschließend sein Ticket zum Finale weiterreichte. In Roth geben die beiden am Samstag einen ihrer wenigen gemeinsamen Auftritte.

Newcomerin Nina Attal

Wilden Blues-Punk bieten die fünf New Yorker Musikerinnen rund um Jane Lee Hooker. Für Funk, R’n’B, Acid Jazz und Soul in der Stimme sorgt das Duo MF Robots. Den Blues in die Zukunft trägt die junge französische Sängerin und Gitarristin Nina Attal, die in ihre Songs auch Hip Hop Elemente einfließen lässt. Für Fans des klassischen traditionellen Blues empfehlen sich neben Walter Trout außerdem Big Daddy Wilson, Larry Garner und Zed Mitchell.

Rother Bluestage mit großer Anziehungskraft

Die Rother Bluestage haben die mittelfränkische Kreisstadt nahe Nürnberg auch über die bayerischen Grenzen hinaus bekannt gemacht. Das Festival ist deutschlandweit beliebt, dementsprechend hoch ist die Zahl der Besucher, die teilweise auch aus Österreich und der Schweiz anreisen. In den vergangenen Jahren waren in Roth bereits so bekannte Künstler wie James Brown, Gary Moore, Johnny Winter, Marla Glen und Nina Hagen zu Gast.