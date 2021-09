Rothenburg o.d. Tauber: Mordkommission ermittelt nach Streit

Nachdem am gestrigen Samstag ein Streit zwischen zwei Eheleuten im mittelfränkischen Rothenburg ob der Tauber eskalierte, ermittelt nun die Mordkommission. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 33-Jähriger dabei versucht haben, seine 26-jährige Ehefrau aus dem Fenster zu stoßen. Im Anschluss ist die Frau den Schilderungen zufolge von einer Passantin auf der Straße angetroffen worden. Da die 26-Jährige sehr aufgelöst wirkte und per Gesten vorgab, Schmerzen zu haben, rief die Passantin die Polizei.

Mann soll Frau mehrfach geschlagen haben

Die angerückte Polizeistreife konnte trotz Sprachbarrieren anschließend klären, dass es zuvor zu einem Streit zwischen den beiden Eheleuten gekommen sein muss und verständigte den Rettungsdienst, der die 26-Jährige ins Krankenhaus einlieferte.

Dort konnte durch das Gespräch mit einem Arzt ermittelt werden, dass es zuvor zu dem Streit mit ihrem Ehemann gekommen sei. Unter anderem gab die 26-Jährige an, von ihrem Ehemann mehrfach geschlagen worden zu sein.

Versuchtes Tötungsdelikt steht im Raum

Zudem soll dieser versucht haben, sie aus einem Fenster im zweiten Stockwerk ihres Wohnanwesens zu stoßen. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse hat die Kriminalpolizei in Ansbach die Ermittlungen übernommen.

Wegen des Verdachts eines vorliegenden versuchten Tötungsdelikts nahm die Polizei den 33-jährigen Ehemann der Frau fest. Dieser befindet sich in Untersuchungshaft und wird dem Haftrichter vorgeführt.

Wichtiger Zeuge gesucht

Im Zusammenhang mit der Tat sucht die Polizei nun einen wichtigen Zeugen. Bei diesem soll es sich um einen Passanten handeln, der während des Tatgeschehens am Fenster an dem Mehrfamilienhaus in der Paul-Finkler-Straße vorbeigelaufen sein soll. Der bislang unbekannte Zeuge wird dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Mordkommission bittet um weitere Hinweise

Darüber hinaus gilt der Zeugenaufruf auch für weitere Personen, die Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen in der Paul-Finkler-Straße machen konnten. Das Hinweistelefon der Polizei ist unter der Rufnummer 0911/211 23333 rund um die Uhr erreichbar.