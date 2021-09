Rothenburg: Mann verletzt Mitarbeiterin des Jugendamts schwer

Eine Mitarbeiterin des Jugendamts in Rothenburg ob der Tauber ist am Mittwoch auf einem Parkplatz angegriffen und schwer verletzt worden. Der 28-jährige Tatverdächtige ist derzeit noch flüchtig, teilt die Polizei mit.

Mitarbeiterin wollte sich mit Tatverdächtigem treffen

Am Nachmittag fanden Passanten die Frau mit Gesichtsverletzungen am Boden liegend und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Bei der Behandlung gab die Frau der Polizei zufolge an, dass ihr ein dienstlich bekannter 28-Jähriger die Verletzungen zugefügt habe. Sie habe sich in ihrer Tätigkeit als Jugendamtsmitarbeiterin auf Bitten des Mannes mit ihm getroffen.

Als Motiv vermutet die Polizei eine aktuelle Sachbearbeitung des Amts, von dem der 28-Jährige unmittelbar betroffen war. Die Verletzungen der Frau waren so schwer, dass sie derzeit noch in einem Krankenhaus behandelt werden muss.

Zeugen gesucht

Die intensive Fahndung nach dem Mann – auch mithilfe eines Personensuchhundes – blieb bislang erfolglos. Die Polizei bittet um Mithilfe und etwaige Zeugen sich unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 33 33 zu melden.