Rothenburg beobachtet Coronainfektionen in Schrozberg

Entscheidungen liegen bei überregionalem Gremium

Diese Vorgehensweise bestätigt auch der ärztliche Leiter Krankenhaus Koordinierung Mittelfranken, Dr. Hermann Schröter, aus Ansbach. Im Falle eines größeren Infektionsgeschehens – also Notfällen – würde anhand eines Sonderlagesystems aufgezeigt, wo sich freie Kapazitäten befänden. Diese wären auch für den Rettungsdienst einzusehen.

Entscheidungen, die über die Landesgrenzen hinausgingen, würden stets über die Bezirkskoordination getroffen. Im Falle der Landkreise Schwäbisch Hall und Ansbach liege der Verantwortungsbereich dann in Erlangen. Interessant wäre an dieser Stelle, wie eine Koordination von Krankenhausbetten funktioniere, wenn es sich nicht um Notfälle handele. Das bedeutet eine normale Verlegung von Patienten aus Baden-Württemberg in nächstgelegene Krankenhäuser wie beispielsweise Rothenburg. Bisher gab es dazu auf BR-Anfrage keine Informationen des zuständigen bayerischen Landesamts für Gesundheit.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schrozberg rückläufig

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schrozberg scheint sich in der Zwischenzeit wieder zu stabilisieren, nachdem mit einem Kindergarten ein Infektionsherd ausgemacht werden konnte. Der Wert liege aktuell bei 860. Man gehe davon aus, dass dieser weiter sinken werde, so ein Sprecher der Stadt Schrozberg auf BR-Nachfrage.