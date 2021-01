Roth: gemeinnütziger Verein "Werkhof Regenbogen" in Not

Der "Werkhof Regenbogen" in Roth, ein gemeinnütziger Verein, der in Sozialkaufhäusern gespendete Waren an Menschen mit geringem Einkommen verkauft, ist nun selbst auf Geldspenden angewiesen. Auf der Internetplattform "www.betterplace.org" kann jeder für den "Werkhof Regenbogen" spenden und damit verhindern, dass er pleite geht. Mehr als siebzig festangestellte Beschäftigte bangen um ihren Arbeitsplatz, darunter auch Menschen, die in der freien Wirtschaft kaum Chancen hätten.

Sozialkaufhäuser wegen des Lockdowns geschlossen

Eine ältere Dame bringt ein mehrteiliges Speiseservice ans Eingangstor des "Werkhof Regenbogen" im Rother Industriegebiet. Der Pförtner schickt eine Mitarbeiterin, die die Sachspende entgegennimmt. Auf das 30.000 Quadratmeter große Gelände darf seit dem 15. Dezember wegen des verschärften Lockdowns niemand mehr. Der Direktverkauf von Spielwaren und Möbeln im Werkhof ist gestoppt. Die Sozialkaufhäuser des Vereins in Roth, Schwabach und Bayreuth sind geschlossen. Nur noch wenig Beschäftigte arbeiten momentan.

Sortierung der Spenden geht weiter – Einnahmen brechen weg

Weil nach wie vor viele Sachspenden eingehen, läuft die Sortierung weiter. Allerdings wegen der Corona-Sicherheitsauflagen entzerrt, mit deutlich weniger Mitarbeitern. Die gespendeten Kleidungsstücke, die in Kartons oder Müllsäcken ankommen, werden in Winter- und Sommerware getrennt und dann in Damen-, Herren- und Kinderkleidung sortiert. Im Nachbarraum kommen gespendete Schuhe auf den Prüfstand. Mit der Ware werden die Bestände in den Sozialkaufhäusern gefüllt. Da jedoch ein Abverkauf wegen des Lockdowns nicht möglich ist, brechen dem Verein die Einnahmen weg.

100.000 Euro Fixkosten pro Monat

Die Kosten für Mieten, den Fuhrpark, Strom etc. laufen weiter. Und auch die Löhne für die mehr als siebzig festangestellten Mitarbeiter werden vom Verein voll bezahlt, selbst wenn diese nicht arbeiten. So kommen rund 100.000 Euro Fixkosten im Monat zusammen. Hintergrund ist die Tatsache, dass viele Beschäftigte für den Mindestlohn oder nur in Teilzeit arbeiten. Zudem beschäftigt der Werkhof Langzeitarbeitslose, die auf den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben vorbereitet werden sollen. Da könne man nicht auch noch Kürzungen vornehmen, sagt der ehrenamtliche Vereinsvorstand Hans-Dieter Liss, sonst bleibe ja gar nichts mehr übrig.

Einnahmen durch Online-Handel reichen nicht

Martina Liss unterstützt ihren Vater als Geschäftsführerin im "Werkhof Regenbogen". Bei ihr laufen im Moment die Telefone heiß. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen sich um ihren Arbeitsplatz. Kunden möchten ihre online erworbenen Waren abholen und dafür Termine vereinbaren. Den ganzen Tag über stellt die 57-Jährige gespendete Waren zum Verkauf ins Netz. Auf der Webseite des Vereins können Interessierte zuschlagen. Schlitten und Schneerutschen waren zuletzt der Renner. Auch Spiele und insbesondere Puzzles verkaufen sich gut, sagt Martina Liss. Zwar hält der Online-Handel den Geschäftsbetrieb aufrecht, aber eben nur auf kleiner Flamme. Das reicht nicht, um zu überleben.

Verein "Werkhof Regenbogen" aus Roth bittet um Geldspenden

Geschäftsführerin Martina Liss und ihr Vater, Vorstand Hans-Dieter Liss haben auf Deutschlands größter Spendenplattform "betterplace.org" einen Aufruf für ihren Verein "Werkhof Regenbogen" in Roth gestartet. Das Geld reiche gerade noch bis in den Februar hinein, sagt Hans-Dieter Liss. Der 81-jährige geht davon aus, dass er in sechs oder acht Wochen den normalen Betrieb wieder aufnehmen kann. Um die Zwischenzeit zu überbrücken, sei aber jeder Euro, der gespendet werde, wichtig.