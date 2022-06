Rotes Kreuz: Eine Fackel geht von Bayern nach Italien

Er erinnert an die Geburtsstunde des Roten Kreuzes im 19. Jahrhundert: Der große Fackellauf des Roten Kreuzes nach Solferino in Norditalien. Daran nehmen laut dem Bayerischen Roten Kreuz (BRK) in diesem Jahr mehrere oberfränkische Kreisverbände teil.

1992 hatte das italienische Rote Kreuz den Fackellauf zum ersten Mal veranstaltet. Nach der Art eines Staffellaufs wird dabei eine Fackel von Rotkreuz-Gruppe zu Rotkreuz-Gruppe weitergereicht, bis diese am 24. Juni Solferino in Norditalien erreicht.

Erinnerung an "eines der blutigsten Kriegsereignisse"

Mit der Aktion wird an die Geburtsstunde des Rotkreuzgedankens erinnert, die auf den 24. Juni 1859 zurückgeht. Damals erlebte der Schweizer Kaufmann Henry Dunant auf einer Geschäftsreise in Italien die Folgen der Schlacht von Solferino. Mit 30.000 Toten gilt sie als eines der blutigsten Kriegsereignisse der Weltgeschichte, so das Rote Kreuz. Dunant kümmerte sich vor Ort um Verwundete, wusch Wunden aus und verteilte Lebensmittel und Verbandsmaterial.

Geburtsstunde des Rotkreuzgedanken

Weil professionelle Hilfe rar war, forderte er Einheimische zur Mithilfe auf und ließ gefangene österreichische Ärzte befreien, um an dem Hilfseinsatz für die eigentlichen Kriegsgegner teilzunehmen. Damit hätten diese zum ersten Mal den Grundsatz des späteren Roten Kreuzes praktiziert: Man hilft allen verwundeten Soldaten neutral und im gleichen Maße.

Fackellauf nach Solferino: Eine Fackel auf dem Wasser

Beim diesjährigen Lauf wurde die Fackel am Ebensfelder Badesee in einem Boot der BRK Wasserwacht über den See transportiert. In Himmelkron wurde die Fackel dann an Ehrenamtliche des BRK Hof übergeben. Von dort führt der Weg der Flamme über die Oberpfalz nach Österreich, bis diese am 24. Juni den italienischen Ort Solferino erreichen soll.