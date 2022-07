Rotes Kreuz: Angespannte Situation beim Rettungsdienst in Bayern

Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) spricht von einer "extrem angespannten Situation beim Rettungsdienst in Bayern". Das sagte BRK-Sprecher Sohrab Taheri-Sohi gegenüber BR24. Grund sei fehlendes Personal, es falle derzeit sehr schwer, die Dienstpläne voll zu bekommen. Dennoch sei der Rettungsdienst verlässlich gewährleistet: "Die Menschen können sich darauf verlassen, dass der Rettungswagen kommt."

Keine Symptome, aber das Personal bleibt trotzdem daheim

Hintergrund sind zum einen viele, oft asymptomatische Corona-Fälle beim Personal, die im Rettungsdienst wegen des strengen Testregimes aufgedeckt werden. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fielen jedoch auch wegen anderer Krankheiten aus, so der Sprecher, oder weil sie sich daheim um kranke Kinder kümmern müssten.

Als Gegenmaßnahme besetzt das BRK immer wieder Rettungsfahrzeuge vorübergehend mit Rettungsassistenten, statt, wie eigentlich vorgeschrieben, mit höher qualifizierten Notfallsanitätern. Taheri-Sohi betont jedoch, das ließen die gesetzlichen Vorschriften in Ausnahmefällen ausdrücklich zu, sofern es sich um erfahrene Rettungsassistenten handle und der jeweilige Zweckverband das genehmige.

Generelle Erschöpfung beim Personal

Der BRK-Sprecher beschreibt eine generelle Erschöpfung beim Personal. Im Rettungsdienst habe es in den Phasen geringerer Corona-Inzidenzen keine Entspannung gegeben – sondern im Gegenteil mehr Einsätze im Freizeitbereich, weil die Bevölkerung wieder verstärkt unterwegs ist und dabei Unfälle passieren. Wenn Krankheitsfälle auftreten, müssten Kollegen einspringen, die eigentlich frei hätten. Was die allgemeine Belastung weiter erhöhe und in der Folge wieder mehr Krankheitsfälle verursache.

"Das ist ein Teufelskreis – wir blicken mit großer Sorge auf die nächsten Wochen und den Herbst", so Taheri-Sohi. Gleichzeitig erwartet er jedoch keine schweren Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft des BRK: "Intern ist die Situation dramatisch, aber nach außen kriegen wir es hin."