Rote Liste: Das Vogelsterben geht weiter

Das Vogelsterben in Deutschland geht weiter und es steht nicht gut um die heimische Brutvögel. Der Deutsche Bund für Vogelschutz (DRV) sowie der Naturschutzbund Deutschland (NABU) haben die Neue Rote Liste für Brutvögel vorgestellt, die alle sechs Jahre aktualisiert wird. Das Gremium bewertet alle sechs Jahre die Gefährdung aller Brutvogelarten nach einheitlichen Methoden, so dass die Einschätzungen vergleichbar sind. Die vorgestellten Zahlen beunruhigen Vogel-Experten und Naturschützer.

Immer mehr Vogelarten vom Aussterben bedroht

"Besonders hervorzuheben ist, dass es vor allem in der höchsten Gefährdungskategorie 'Vom Aussterben bedroht' zu einem deutlichen Anstieg kam", meint Andreas von Lindeiner. Dem DRV-Präsident zufolge gehören nun auch Arten wie der Raubwürger oder Knäkente zu den Aussterbenden Arten. Insgesamt seien von den rund 260 heimischen Brutvogelarten sind 33 oder knapp 13 Prozent vom Aussterben bedroht. Dazu gehören etwa die Uferschnepfe, die Großtrappe oder das Auerhuhn.

Menschen und Agrarwirtschaft schaden Vögeln

Die Uferschnepfe, die in Bayern unter anderem im Donau-, Regen- oder Altmühltal zu finden ist, leidet laut Lindeiner auch darunter, dass es zu wenig geschützte Uferbereiche gibt. Dazu trage auch das Freizeitverhalten der Menschen bei. Aber auch die Agrarwirtschaft habe großen Anteil daran, dass die Bestände von Vögeln wie Wiesenpiepern und Kiebitzen zurückgingen, meint der Vorsitzende des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) Norbert Schäffer.

"Viele Arten erleiden in der Agrarlandschaft, die annähernd die Hälfte der Fläche Deutschlands ausmacht, massive Bestandsrückgänge, die sich noch gar nicht in der Liste abbilden. So sind die Bestände vieler ehemals noch sehr häufiger Vogelarten, wie von Star oder Feldlerche, massiv zurückgegangen." Norbert Schäffer, Landesbund für Vogelschutz (LBV)

Erwachachsene kennen keine Vogelarten mehr

Außerdem gehe das Wissen um die heimischen Vogelarten zurück, kritisiert der LBV. Das zeige sich etwa in einer aktuellen Befragung der bayerischen Bevölkerung durch Studierende der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) im Auftrag des LBV. Demnach kennen Erwachsene weniger als die Hälfte der heimischen Gartenvögel. Durchschnittlich hätten die an der Onlinebefragung teilnehmenden Erwachsenen sechs von 15 Arten erkannt, also 40 Prozent. Dabei schnitten die Über-60-Jährigen am besten ab.

Nationaler Rettungsplan gefordert

Wissenschaftler und Vogelschützer fordern nun mehr Anstrengungen, um dem Vogelartenschwund entgegen zu wirken. In einem Vogel-Rettungsprogramm sollen wirksame Maßnahmen zum Vogelschutz umgesetzt werden. Im Fokus stehen hierbei vor allem die Agrarflächen. Zudem sollten die Ursachen für den Rückgang weiter erforscht werden, fordern die Autorinnen und Autoren der Untersuchung.