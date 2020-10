Rote Karte für "Müllsünder": Main-Spessart kontrolliert Biomüll

Mal sind es Verpackungen, mal sogar Glasflaschen oder Bauschutt: Immer wieder landen in der Biotonne Abfälle, die dort nicht hingehören. Der Landkreis Main-Spessart macht nun Ernst. Er will ab sofort Biotonnen kontrollieren. "Müllsündern" droht dann die gelbe oder gar rote Karten. Mit der Konsequenz: Die Biotonne wird nicht geleert.

Umweltbüro kontrolliert braune Tonnen

Aus Sicht des Landratsamtes gibt es zu viele Bürger, die sorglos Fremdstoffe in die Biotonne werfen. Die Verantwortlichen wollen mit der Aktion betonen: Jegliche Art von Verpackungsmüll aus Plastik, Altkleider oder Glasflaschen haben dort nichts zu suchen. Ein dreiköpfiges Team eines Würzburger Umweltbüros ist zum Auftakt am Freitag für mehrere Stunden in Gemünden unterwegs. Noch vor dem Müllfahrzeug wollen die Diplombiologinnen einen kritischen Blick in die Biotonnen werfen. Das beauftragte Büro ist in der Abfallwirtschaft tätig.

Gelbe Karte für Biomüllbeutel

Sollte das Büro Müll vorfinden, der unsachgemäß entsorgt wurde, dann ist das Vorgehen wie folgt geplant: zunächst gibt es eine gelbe Karte, wie im Fußball. So eine gelbe Karte erhalten zum Beispiel Bürger, die es gut meinen und ihren Biomüll in vermeintlich kompostierbare Biomüllbeutel packen. Tatsächlich stellen diese Tüten Kompostieranlagen allerdings häufig vor Probleme. Der Zersetzungsprozess dauert zu lange.

Rote Karte für Problemabfall

Sollten die Kontrolleure beim Stochern im Biomüll gar Problemabfall oder Bauschutt in der Braunen Tonne finden, dann gibt es nach Angaben des Landratsamtes sofort die rote Karte. Das bedeutet: Die Tonne bleibt ungeleert am Straßenrand stehen. Der Müllsünder hat dann mehrere Möglichkeiten: Er sortiert den Biomüll selbst nach oder beantragt eine Sonderleerung, die knapp 17 Euro kostet. Auch bei wiederholten Verstößen können die Kontrolleure die rote Karte zücken.