Rote Karte für jede zehnte Biotonne in Gemünden und Karlstadt

Wegen dieser Störstoffe wurde die Tonne mit einer roten Karte versehen und wurde auch nicht geleert. Durch dieses Vorgehen kamen deutlich weniger Verunreinigungen beim Humuswerk in Wernfeld an. Abfallberater Christian Baer kritisiert ein völliges Unverständnis mancher Bürger für eine richtige Müllsortierung. Zudem scheinen viele nicht zu wissen, dass der Biomüll im Landkreis kompostiert wird und nicht in der Müllverbrennung landet, so Baer weiter.

Eingeschweißte Lebensmittel, Bauholz, Plastik

Bei den Kontrollen wurden die unterschiedlichsten Störstoffe in der Biotonne entdeckt: originalverpackte Lebensmittel, wie eingeschweißte Putenschnitzel aus der Kühltheke, Senf in der Plastikflasche, Dosenerbsen oder Marmelade im Glas, Staubsaugerbeutel, Bauholz, Elektrogeräte und Hundekotbeutel. Oft war in diesen Tonnen kein Gramm Biomüll erkennbar. Wenn doch, war beispielsweise feuchter Küchenabfall in Plastiktüten eingepackt.

Biotonne kann eingezogen werden

Die Grundstückseigentümer sind angeschrieben worden und müssen nachsortieren. Sind auch bei der Nachkontrolle vor der nächsten Abfuhr wieder Störstoffe in der Biotonne, ist die Konsequenz drastisch: Die betreffende Tonne wird vorerst deaktiviert, bis darüber entschieden ist, ob man die Tonne ganz einzieht.

Gelbe Karte für kompostierbaren Biomüllbeutel

Ein Teil der Biotonnen-Besitzer kam mit einer Gelben Karte als Verwarnung davon. Die gab es zum Beispiel, wenn nur wenige Störstoffe zu finden waren oder die Küchenabfälle in den im Landkreis nicht erlaubten sogenannten „kompostierbaren Biomüllbeutel“ verpackt waren. Dies wurde dann bei der Kontrolle auf dem Aufkleber vermerkt - die Tonnen wurden aber noch einmal geleert.

Landratsamt beantwortet Fragen zum Abfall

Die Kontrollen im Kreisgebiet werden in anderen Gebieten fortgesetzt. Wer Zweifel hat, wo welcher Abfall hinkommt, kann bei der Abfallberatung im Landratsamt Main-Spessart nachfragen unter der Telefonnummer 093 53 / 793 – 17 77.